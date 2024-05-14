Opera'nın Son Güncellemesi Yayınlandı: Yeni Yapay Zeka Özellikleri Merak Uyandırıyor!

Yeniliklere ayak uydurarak sürekli kendini geliştiren Opera, bu seferde yapay zeka özelliklerini içeren son güncellemesinde "Yazma Modu" olarak adlandırılan yeni özelliğini kullanıcılarına sunuyor.

Yeni özellik, kullanıcıların e-posta yazarken veya sosyal medyada mesaj gönderirken yazdıkları metinleri, Aria'nın düzeltmesini veya geliştirmesini sağlayarak iletişimlerini daha etkili hale getirme imkanı sunuyor.

Güncelleme, yazma moduna ek olarak Aria'ya kenar çubuğu sohbeti ve Komut Satırı ile etkileşimi geliştirmeyi amaçlayan bazı yaşam kalitesi iyileştirmelerini de içeriyor.

Opera'nın En Yeni Yapay Zeka Güncellemeleri

Yazma modu özelliğine erişmek için kullanıcıların herhangi bir metin kutusuna gitmesi yeterli oluyor. Metin yazmaya başlandığında, Aria simgesi otomatik olarak görünür hale geliyor. Yazı tamamlandığında ise Aria'dan metin değişikliği ve düzeltme talep edilebiliyor. Ayrıca, Yazma Modu, kullanıcıların metinlere emoji veya hashtag eklemesine de olanak tanıyor.

Yazma modu dışında güncellemenin içinde kullanıcılar için Aria ile yaptığı konuşmanın tamamını özetlemesine olanak tanıyan bir özellik daha sunuyor.

Son olarak, Opera Aria artık kullanıcıların aradıkları konular için farklı kaynak bağlantıları sunacak, böylece kullanıcılar daha derinlemesine keşfetme imkanına sahip olacak.