Birkaç Dakikada %100 Şarj Olan Motorola X50 Ultra'nın En Önemli Özellikleri Belli Oldu!

Motorola'nın üst seviye telefonu X50 Ultra'nın piyasaya sürülmesine sadece birkaç gün kala, yaklaşan cihaz hakkında internet ortamında birçok bilgi ortaya çıktı. Resmi duyuru öncesinde, kullanıcılar olarak telefonla ilgili pek çok detaya hakim olduk.

Motorola X50 Ultra'nın karşılaştırmaları sonuçsuz bırakmamak için yakın zamanda Geekbench'te görüldü. Bu gösterimle birlikte, telefonun Qualcomm'un en yeni üst düzey yonga seti olan Snapdragon 8s Gen 3 tarafından destekleneceği doğrulandı.

Motorola X50 Ultra Yepyeni Özellikler ile Geliyor!

Karşılaştırmalar, Motorola X50 Ultra'nın 12 GB RAM ile donatılacağını ortaya koyuyor. Ayrıca, lansman sırasında ek RAM seçeneklerinin de duyurulması bekleniyor. Bu telefonun sürprizleri bununla da bitmiyor; kutudan çıkar çıkmaz Android 14'ü çalıştırması da dikkat çekiyor.

Motorola X50 Ultra ile ilgili önceki raporlara göre, telefonun 4.500 mAh bataryası 125W hızlı şarj desteği sunuyor ve 6,67 inç kavisli OLED ekranı 1220 x 2712 piksel çözünürlüğe sahip.

Motorola, X50 Ultra'nın tanıtımını 16 Mayıs'ta yapacağını doğruladı. Ancak, bu telefonun sadece Çin'de mevcut olan Edge 50 Ultra'nın alternatifi olarak piyasaya sürüleceği belirtildi.