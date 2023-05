Nintendo Switch Ebeveyn Denetimleri Nasıl Kullanılır?

Nintendo Switch Ebeveyn Denetimleri (Parental Controls) özelliği sayesinde ebeveynlerin bazı kurallar belirleyebilmesine imkân tanıyor. Örneğin çocuğunuzun taşınabilir oyun konsolunda günlük ne kadar süre vakit geçirmesine karar verebilirsiniz.

Belirlediğiniz süre aşıldığında ekranda bir bildirim alırsınız. Hatta süre dolduğunda cihazın kullanılamamasını sağlayabilmeniz de mümkün. Elbette hizmetin sunduğu özellikler bununla sınırlı değil. Hangi Nintendo Switch oyunlarının oynanabileceğine de karar verebilirsiniz. Önceden belirlenmiş yaş kategorileri arasından seçim yapma imkânına da sahipsiniz.

Parental Controls özelliğini etkinleştirmek için bazı adımları sırasıyla uygulamanız gerekiyor. Bu adımları uyguladığınız takdirde söz konusu özellik aktif hâle gelecektir. Böylelikle cihaz üzerinde çeşitli seçenekleri ayarlayabilirsiniz.

Nintendo Switch Ebeveyn Denetimleri Kullanma Adımları

Nintendo Switch'in ayarlarını açın.

"Parental Controls" sekmesine girin.

"Parental Controls Settings" menüsünü görüntüleyin.

Nintendo Switch Parental Controls uygulamasını telefonunuza yükleyin.

"I have the app installed. What's next?" seçeneğini seçin.

Switch’ten "Next" butonuna basın.

Telefondan uygulamayı açın.

"Start" butonuna dokunun.

"Ok" seçeneğini seçin.

"Sign In/Create Account" butonuna basın.

Hesabınıza giriş yapın.

"Select this account" butonuna basın.

"Next" butonuna dokunun.

Switch’ten "Enter Registration" butonunu seçin.

Uygulamadaki kodu Switch’teki kutucuğa girin.

"Register" butonuna basın.

"Continue Setup on Smart Device" seçeneğini seçin.

Artık uygulamadan çeşitli ayarlar yapabilirsiniz.

Parent Controls özelliğini kullanmak için ilk olarak Nintendo Switch isimli taşınabilir oyun konsolunun ayarlarını görüntüleyin. Ayarlar sayfasının sol kısmında çeşitli sekmeler göreceksiniz. Bunlar arasından "Parental Controls" sekmesini açın. Bir sonraki adımda "Parental Controls Settings" menüsünü görüntüleyin.

Adımlara devam edebilmek için Nintendo tarafından sunulan uygulamayı yüklemeniz gerekiyor. Nintendo Switch Parental Controls uygulamasını telefonunuza yükleyin. Kurulum sürecinin ardından "I have the app installed. What's next?" seçeneğini seçin.

Switch’ten "Next" butonuna basın ve ardından telefondan uygulamayı açın. "Start" butonuna dokunun. Daha sonra "Ok" seçeneğini seçin. "Sign In/Create Account" butonuna basın ve üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Açılan sayfadan "Select this account" butonuna basmanız gerekiyor. "Next" butonuna dokunun. Bunu yaptığınızda telefonun ekranında bir kod çıkacak. Switch’ten "Enter Registration" butonunu seçin. Telefondaki kodu Switch’teki kutucuğa yazın.

Bir sonraki adımda "Register" butonuna basın. "Continue Setup on Smart Device" seçeneğini seçtiğiniz takdirde özellik aktif hâle gelmiş olacaktır. Artık Nintendo Switch Parental Controls uygulaması üzerinden birtakım ayarlar yapabilirsiniz.