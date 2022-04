Nisan Ayında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar Belli Oldu

Game Pass'e Nisan ayı içerisinde eklenecek oyunların listesi beklenenden erken geldi.

Oyunların listesi bu sefer ünlü ve güvenilir bir sızıntı aracılığıyla değil, doğrudan Xbox'ın kendisi tarafından sızdırıldı. Polonyalı site XGP tarafından bir Microsoft sunucusunda hizmete gelen yeni oyunları gösteren görüntü fark edildi. Henüz Xbox'tan onay veya resmî bir açıklama yok ancak listelenen oyunlardan birkaçı şu anda Game Pass'te mevcut ve oynanabilir durumda. Bu da listenin doğruluğunu yansıtıyor.

MLB The Show 22 az önce bahsettiğim Game Pass'e hâlihazırda eklenmiş yapımlardan birisi. Geçen yılın sonundan beri satın alınabilen Cricket 22 de Game Pass'e eklenmiş durumda. Önümüzdeki birkaç hafta içinde eklenecek oyunlara baktığımızda ise Deck9 ekibinin geliştirdiği, Square Enix'in ise yayıncılığını üstlendiği Life is Strange: True Colors yer alıyor. Geçen ay yine Square Enix'in yayıncılığını üstlendiği Guardians of the Galaxy'nin eklenmesinin ardından bu ay da Life is Strange: True Colors Game Pass'in yolunu tuttu. Görünüşe göre ufukta Square Enix ile ilgili bazı planlar var. Bu da gelecekte daha fazla Square Enix oyununu Game Pass'te görebileceğimiz anlamına geliyor.

Bu ay Game Pass'e gelecek diğer oyunlar arasında Chinatown Detective Agency ve Lost in Random yer alıyor. Sızdırılan listede ayrıca bir süredir EA Play üzerinden Game Pass'te bulunan ancak yakında Xbox Cloud üzerinden de oynanabilir hâle gelecek olan bir dizi oyun yer alıyor.

Xbox Game Pass Nisan Ayı Oyunları