Nokia'nın Efsanevi Telefonları Yeniden Piyasaya Çıkıyor

HMD, Nokia markası altında telefon üretmeye devam ediyor. Özellikle de “akılsız” nostalji modelleriyle dikkatleri üzerine çeken şirket, bu sayede spesifik bir hedef kitlesine hitap etmeyi başarıyor.

Şirket, tümü klasiklerin modern bir yorumu olan üç yeni telefonu piyasaya sürdü. Bu telefonlar ise Nokia 6310 (2024), 5310 (2024) ve 230 (2024) olarak yer alıyor.

Yeni Nokia Telefonların Özellikleri neler?

İlk olarak Nokia 6310 ile başlayacak olursak; 2024 versiyonunun 2021’de çıkan 6310 ile benzerlikler taşıdığını görüyoruz. Ancak bu modelde 1450 mAh büyüklüğünde daha büyük bir batarya ve USB-C gibi daha modern bir bağlantı noktası bizleri karşılıyor.

Geri kalan teknik özellikler ise aynı kalıyor. Arkada flaşlı bir VGA kamera, önde 2,8 inç LCD, her iki kart için bekleme özellikli çift SIM yuvası ve microSD kartlar için ekstra bir yuva bulunuyor.

Nokia 5310’un yenilenmiş versiyonu ise klasik tasarımını koruyor. Yine 1450 mAh büyüklüğünde bir batarya bu modelde karşımıza çıkan güncellemeler arasında.

Oynatma tuşları telefonun sağ tarafında, ses tuşları ise sol tarafında yer alıyor. Ayrıca alt kısma bir USB-C bağlantı noktası da yerleştirdi. Fakat telefonun içerisinde diğer her şey aynı kaldı.

Nokia 230’a da benzer bir tasarım uygulandı ancak yeni bir batarya yerleştirildi. 2015 yılında piyasaya sürülen telefonla tamamen aynı özellikleri barındıran 230, ön ve arka panellerde LED flaş kombinasyonuna ve 2 MP kameraya sahip.

En büyük fark 1.450 mAh pil ve USB-C bağlantı noktası olarak karşımızda çıkıyor. Ayrıca, bluetooth 5.0, Unisoc 6531F yonga seti tarafından etkinleştirilirken, 3,5 mm ses girişi ve 8/16 MB gibi diğer özellikler değişmemiştir.

HMD, bu telefonların fiyatını henüz açıklamadı. Son olarak her üç telefonun da 2G ile sınırlı olduğunu, 3G veya daha yeni ağlarda çalışmayacaklarını belirtmeliyiz.