Normalleşme Ne Zaman Başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı!

Normalleşme ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir çok sayıda vatandaş tarafından merak edilen sorunun yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Normalleşme Ne Zaman Başlayacak Sorusuna Yanıt Geldi

Çok sayıda vatandaş, normalleşme sürecinin ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili bir açıklama yaparak vatandaşların kafalarında oluşan soru işaretlerini giderdi.

Sözcü'deki habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her ne kadar salgının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle buruk bir bayram geçiriyor olsak da inşallah güzel günler bizi bekliyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda bu musibetten yıl bitmeden kurtulmayı umut ediyorduk ancak daha sonraki aylarda yeni dalgayla tüm dünyayı etkisi altına alan dalganın olumsuzluklarında kaçınılmaz olarak bizde etkilendik" dedi.

Normalleşmenin ne zaman başlayacağına yönelik önemli bilgiler paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artan vaka, yoğun bakım ve vefat sayısında milletimize olan sorumluluğumuzun gereği olarak sınırlamalara gitmek mecburiyetinde kaldık" sözlerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Ramazan ayını da büyük ölçüde sınırlamaların gölgesinde geçirdik. İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz."

Sağlık sistemini güçlü tutmanın yanında aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gerek her türlü yol ve yöntemin kullanılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.

Liselerde Sınavlara Dair Merak Edilenler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, lise sınavlarına ilişkin merak edilen soruları ve yanıtları paylaştı.

1. Ben 12. Sınıf öğrencisiyim. Yıl sonu notlarım nasıl belirlenecek?

Sınavlardan aldığımız 1 ve 2. dönem puanlarının ve varsa performans proje puanlarının aritmetik ortalaması, senin yıl sonu notlarını oluşturacak.

2. Ben 12. sınıf kademesi dışında (hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf) eğitim öğretime devam eden bir öğrenciyim. 2. dönem sınavlarına katıldım, yıl sonunda hangi sınav notlarım geçerli olacak?

İstersen 2. Dönem notlarını tercih edebilirsin. Eğer 2. dönem notlarını kullanmak istemiyorsan 1. dönem sınavlarından aldığın notları tercih edebilirsin.

3. Ben 12. Sınıf kademesi dışında (hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf) eğitim öğretime devam eden bir öğrenciyim. 2. dönem yapılan sınavlara katılmadım. Yıl sonu notlarım nasıl belirlenecek

Eğer istersen 2. dönem için yapılacak sınavlara katılabilirsin ama bu sınavlara katılmak istemiyorsan 1. dönme sınavlarından aldığın puan ve proje/performans puanlarından oluşan 1. dönem notunun kullanılmasını tercih edebilirsin.

4. Sorumlu olduğum dersler var. Sorumluluk sınavları yapılacak mı?

Eğitim öğretim döneminin son 2 haftasında sorumluluk sınavları yapılacak.