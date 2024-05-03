Elektrikli Otomobiller Daha da Değerlenebilir: Pillerin Ömrünü Uzatan Yeni Bir Yöntem Keşfedildi!

Bilim insanları, pilleri tabiri caizse "doping" işlemi ile hem daha ucuz hem de daha kullanışlı hâle getirmenin yeni bir yolunu buldular. Bu teknik, pillerin performansını önemli ölçüde değiştirmek için bataryalara küçük miktarlarda kolayca bulunabilen elementler ekliyor.

Dünya, arabalarımızdan cep telefonlarımıza kadar her şeyde ve enerji depolamak için kullanılan lityum-iyon pillere büyük ölçüde bağımlı hâle geldi ancak bu piller, nadir ve pahalı kaynaklara aşırı bağımlılıkları da dâhil olmak üzere bir dizi sorundan muzdarip. Araştırmacılar, pil katotlarında daha verimli ve sürdürülebilir malzemelere yönelerek bu durumun değişebileceğini umuyor.

Pillere "Doping" Uygulama İşlemi Nasıl Gerçekleşiyor?

Geçen yıl araştırmacılar bu katot için demir ve oksijen reaksiyonlarını kullanarak yüksek kapasite sağlayan yeni bir malzeme bulduklarını duyurdular ancak bu, pilleri yeniden şarj etmek oksijen ürettiği için sorunları da beraberinde getirdi. Şimdi araştırmacılar "doping" işleminin bu sorunun üstesinden gelebileceğini ve yeni teknolojinin kullanışlı olmasını sağlayabileceğini söylüyor.

Hokkaido Üniversitesi'nden Hiroaki Kobayashi, "Şimdi katodun kristal yapısına alüminyum, silikon, fosfor ve kükürt gibi bol miktarda bulunan elementlerin az miktarda dopinglenmesiyle yeniden kulllanımın önemli ölçüde artırılabileceğini bulduk." dedi. Yeni bilgiler pillerin kararlılığını artırarak şarjlarını %90'a kadar koruyabilmelerini sağlayabilir.

Kobayashi, "İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik küresel çabaların gerektirdiği gibi elektrik enerjisinin yaygın olarak fosil yakıt kullanımının yerini alması için çok önemli olacak pil teknolojisindeki ilerlemelere önemli bir katkıda bulunmayı umarak bu yeni bilgiler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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