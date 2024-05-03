Korkutucu Yeni Yapay Zeka Yasaklandı: Ölen İnsanlarla Konuşmayı Vaat Ediyordu!
Birçok ülkede çoktan yasaklı hâle gelen yeni bir yapay zekâ, ölen sevdiklerinizle yeniden konuşabilmenizi vaat ediyordu. İşte detaylar!
Yeni bir yapay zekâ uygulaması, arkadaşlarınızı ve sevdiklerinizi klonlayabiliyor ve bu nedenle büyük eleştirilere maruz kaldı. Uygulamanın adı Vera AI ve bazı ülkelerde artık Google Play Store'da mevcut olmasa da uygulama hakkındaki raporlar çok rahatsız edici bir tablo çiziyor.
Bilmeyenler için uygulamanın pazarlaması da oldukça rahatsız ediciydi ve diğer insanlarla olan bağlantınızı değiştirmenin bir yolunu sunuyordu. Bu pazarlama materyallerine göre uygulamanın amacı, "özlediğiniz birini yeniden yaratmak" ve böylece "sınırsızca konuşmaya devam edebilmenizi" sağlamaktı.
Vera AI Birçok Yasaklanıyor
Bu Vera isimli yapay zekâ sözde sizi ölmüş akrabalarınızla ya da başka bir şekilde size yanıt veremeyecek kişilerle yeniden bağlantı kurmaya yarıyordu. Öyle ki yapay zekânın üreticileri sosyal medyada konuya dair pek çok reklam verdiler.
Daha önce bunun gibi başka yapay zekâların da ortaya çıktığını görmüştük. Seance AI adlı daha önceki bir yapay zekâ, yapay zekâyı kullanarak sizi ölülerle yeniden buluşturmayı vaat ediyordu.
Elbette yapay zekâ ile konuşmanın ötesinde yapabileceğiniz pek çok şey var ancak ölmüş sevdiklerinizi yeniden yaratmaya çalışmak, onlara yapılan saygısızlıktan başka bir şey değil. VeraAI şu anda birçok ülkede yasaklı durumda ve bunların sayısı daha da artacak gibi görünüyor.
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