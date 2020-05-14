Normalleşme Sürecinde Ulaşım Bisiklet İle Sağlanacak!

Koronavirüs tehlikesi sonrasında ulaşım aracı olarak bisiklet kullanmamız için yeni bir tasarı oluşturuluyor. Bisikletler, ülkemizde normalleşme sürecinin bir parçası olacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, halen etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dünya genelinde bir çok can alan virüs, ülkemizde daha pasif olsa da tehlike saçmaya devam ediyor. Sürecin en iyi şekilde yönetimi ve milletçe aldığımız tedbirler ile virüse karşı duruyoruz. Ancak normal hayata dönmemiz şart.

Normal hayatın en büyük parçası olan ulaşım, ülkemizde genellikle şahsi araçlar ile sağlansa da, toplu taşıma da oldukça kullanılıyor. İnsanların bu denli iç içe olması virüs tehlikesinide artırıyor. Türkiye, bu sorunu en aza indirmek adına salgın sonrasında ulaşımın bisilket ile yapılacağını düşünüyor.

Bu süreçte Avrupa ülkelerinde bisiklete yoğun talep olması, ülkemizi de harekete geçirdi. Bisiklet Endüstrisi Derneği As Başkanı Bayram Akgül, Türkiye'de bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılması için hükümetin çalışmaları olduğunu söyledi. Ve sözlerine şunları ekledi:

"İnsanlar alışkanlıklarını değiştirecek. Türkiye'de elektrikli bisiklet trendi var. Pedal destekli bisikletlerin de varlığı ile insanlar ulaşımda bisikleti daha fazla kullanacaktır... Bisiklet, sağlıklı ve ekonomik olan bir ulaşım aracıdır. Bisikleti sosyal hayatımızda 'karne hediyesi' olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Avrupa ülkelerinde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için teşvikler var. Mesela Fransa'da bisikletini tamir ettirenlere 50 euro veriliyor. Vergi iadesi ve bisiklet yollarını arttırmak gibi teşvikler de söz konusu... Türkiye'nin üretim merkezi olmasına sektör olarak hazırız. Türkiye, dünya ekonomisinin büyük bölümüne hitap edebilen bir bölgedeyiz. Avrupa, Ortadoğu, Afrika gibi bölgelere kısa mesafe ile ulaşabileceğimiz için avantajlı bir konumdayız."

Bisiklet Fiyatlarında Artış Olmayacak

Ülkemizdeki çocukların bisiklete ne kadar düşkün olduğu biliniyor. Tabi artık yetişkinler de toplu taşımadan uzak durup, bisiklete yönelecektir. Bu durumun bisiklet fiyatlarına yansıyıp, yansımayacağını merak ediyorsanız, onun da açıklaması yapıldı. 2020 sonuna kadar bisiklet fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu bile değil. Bakalım normalleşme süreci ülkemizde nasıl bir hal alacak.