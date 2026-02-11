Ai+ Üç Yeni Kulaklık Duyurdu! Gürültü Engelleme ve Dahası

Ai+ yakında üç yeni kulaklık piyasaya süreceğini duyurdu. Bu duyuruda ayrıca cihazların birçok özellikleri de paylaşıldı. Üç farklı model, NovaPods serisinin bir parçası olarak sunulacak. Paylaşıldan görselde tüm modellerin özellikleri yer almasa da her modelden öne çıkan birkaç özellik üzerinde duruldu.

NovaPods Serisi Üç Kulaklık ile Gelecek

NovaPods serisi Go, Pro ve Clips olmak üzere üç farklı modelle birlikte gelecek. Giriş seviyesi ve bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip model olarak konumlandırılan NovaPods Go, 10 mm sürücüye sahip olacak. IPX4 sertifikası içerecek olan bu model, su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılığa sahip olacak. Ayrıca 60 ms gecikme süresi ile geleceği belirtilen cihazın toplamda 24 saate kadar pil ömrü sunacağı ifade edildi.

İkinci model olan NovaPods Pro, 30 saat pil ömrü sunacak. Ayrıca aktif gürültü engelleme (ANC) ve çevresel gürültü engelleme (ENC) özellikler içerecek. ANC sayesinde çevredeki sesler müzik deneyiminizin olumsuz etkilemesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. ENC sayesinde ise sesli görüşmelerde rüzgar uğultusu gibi sorunların yaşanmaması hedefleniyor. Ayrıca cihazlar arasında geçiş yapmanızı sağlayacak çift eşleştirme modu da olacak.

Clips modeli, açık kulak tasarımına sahip olacak. Bu kulaklık ile kulağınıza baskı uygulamadan müzik dinlemenizi mümkün hâle getirmek isteniyor. Tasarımı dolayısıyla müzik dinlerken yine çevredeki sesleri almaya devam edeceksiniz ancak kulak içi kulaklıkların aksine daha uzun bir süre boyunca kullanmayı mümkün kılacak.

NovaPods Serisi Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Yeni kulaklıklar, 24 Şubat'ta satışa sunulacak ancak Ai+'ın Hindistan pazarına hitap ettiğini belirtmek gerekiyor. Küresel pazarda ilerleme hedefleri olsa da şimdiye kadar Türkiye'de bir ürünü satışa sunulmadı. Büyük markalardan dolayı rekabette zorluk olacağı için en azından yakın bir süreçte gelmesi de beklenmiyor. Yine de ithalatçı garantili satışlar ile Türkiye'de de sunulması mümkün hâle gelebilir.