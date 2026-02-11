Sony'nin Konserde Gibi Hissettirecek Kulaklığı Öncekilerle Kıyaslandı

Sony'nin bir süredir beklenen kablosuz kulaklıklarının tanıtımının önünde sadece saatler söz konusu hâle geldi. Geri sayım devam ederken cihazın önceki modelleri ile olan kıyaslamasını içeren bir görsel yayınlandı. Bu görüntü ile birlikte önceki modellerin arasında kalınlık ve uzunluk açısından nasıl farklar olduğu da gözler önüne serildi.

Sony WF-1000XM6, Önceki Modellerle Kıyaslandı

Hatırlayacak olursanız Sony WF-100XM6'nın daha önce nasıl bir tasarıma sahip olacağını gösteren görseller sızdırılmıştı. Bu görsellerden hareketle cihazın önceki modellerle nasıl bir farka sahip olacağını gösteren bir karşılaştırma yapıldı. Görünüşe göre önceki model WF-1000XM5, bu serinin en küçük modeli olarak kalmaya devam edecek. Serinin uzun modeli ise WF-1000XM4 olacak.

Yeni kablosuz kulaklık M6, M4'ten bile daha kalın bir tasarımla birlikte gelecek. Bu kalınlık, daha fazla göze çarpacak. Yani kulağınızın dışında kalan kısım, M5'e kıyasla bile daha fazla çıkıntılı olacak. Bu değişikliğinin kullanım kolaylığı açısından nasıl bir etkiye sahip olacağı henüz net değil ancak daha büyük tasarlanması nedeniyle dikkatleri üzerinde toplayacak olacağı kesin.

Sony WF-1000XM6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: QN3e

QN3e Mikrofon: 8 adet

8 adet Pil Ömrü: 24 saate kadar

24 saate kadar Bağlantı: Bluetooth 5.3, aynı anda birden fazla bağlantı

Bluetooth 5.3, aynı anda birden fazla bağlantı Ses Desteği: Hi-Res Wireless (LDAC), DSEE Extreme, 10 bant EQ (Ekolayzır)

Hi-Res Wireless (LDAC), DSEE Extreme, 10 bant EQ (Ekolayzır) Dayanıklılık: IPX4 (su sıçramalarına karşı dayanıklı)

IPX4 (su sıçramalarına karşı dayanıklı) Renk Seçenekleri: Siyah, beyaz ve pembe

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre WF-1000XM6, bir önceki modelde yer alan işlemciden üç kat daha hızlı olan QN3e işlemcisine sahip olacak ve 8 mikrofon içerecek. Yeni işlemci ve mevcut mikrofonlar sayesinde aktif gürültü engelleme (ANC) performansında önemli bir artış olması bekleniyor.

Şeffaf mof desteği de sunacak olan cihaz, uzamsal ses desteği sayesinde sanki konserdeymişsiniz gibi müzik deneyimi elde etmenizi sağlayacak. Ses sadece sağ ve soldan değil, kafanızı çevirdiğiniz yöne göre gelecek. Öte yandan kulaklık, bulunduğunuz ortama göre uygun modlar arasında geçiş yapacak. Örneğin araç seslerinden yola çıkarak yürüdüğünüzü algılayabilecek ve korna gibi sesleri duymanıza yardımcı olacak. Bu da olası felaketlerin önüne geçmek açısından önemli bir avantaj sunacak.

Sony WF-1000XM6 Ne Zaman Tanıtılacak?

Sony WF-1000XM6, 12 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Şirketin WF-1000XM5 şu anda Türkiye'de satışta. Bunu göz önünde bulundurarak M6'nın da Türkiye'ye geleceği söylenebilir. Lansmanla aynı dönemde satışa sunulmasa bile ilerleyen haftalarda Türkiye'ye gelmesi çok yüksek ihtimal görünüyor. Bu arada cihaz siyah ve gümüş olmak üzere iki renk seçeneği ile sunulacak. Ayrıca pembe renk seçeneğinin de olacağı söyleniyor fakat bunun ilk iki renk kadar yüksek bir ihtimal olmadığını belirtelim.