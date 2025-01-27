Nvidia, Efsane Kartların Fişini Çekti: O Modellere Elveda

Nvidia, yeni teknolojilere odaklanmak için eski GeForce ekran kartlarına olan desteği kademeli olarak sonlandırma kararı aldı. Bu karar, özellikle GTX 750, GTX 1060 ve GeForce Titan Xp gibi popüler modellere sahip kullanıcıları üzecek. Peki bu durum kullanıcıları nasıl etkileyecek?

Nvidia GeForce GTX 750 ve GTX 1060 Gibi Modeller Artık Güncellenmeyecek

Nvidia'nın desteği keseceği modeller; Maxwell, Pascal ve Volta mimarilerine sahip olanlar. Bu mimariler bir dönem oyuncuların vazgeçilmeziydi. Özellikle GTX 750 ve GTX 1060 bütçe dostu performanslarıyla biliniyordu. Ancak artık bu kartlar, yeni özellik güncellemeleri alamayacak. Etkilenecek Modeller (Maxwell, Pascal, Volta):

Maxwell (GeForce 700, 800, 900 Serisi) GTX 750, 750 Ti GTX 950, 960, 970, 980, 980 Ti Bazı OEM ve mobil modeller de bu mimariye dahil.

Pascal (GeForce 10 Serisi) GT 1010 (son çıkan Pascal kartı) GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1070, 1080, 1080 Ti Titan X Pascal (2016), Titan Xp (2017)

Volta Titan V (Volta mimarili tek tüketici kartı)



Nvidia CEO'su Jensen Huang, bu mimarilerin geliştirilmesinin tamamlandığını ve artık yeni teknolojilere odaklanılacağını açıkladı. şirket eski ekran kartları için yeni özellik güncellemelerini durdursa da güvenlik güncellemeleri sağlamaya devam edecek.

Bu kullanıcıların sistemlerinin temel düzeyde stabil kalmasını sağlayacak. Ancak yeni oyunlar için performans optimizasyonları artık bu kartlara gelmeyecek. Nvidia, RTX 5000 serisi gibi yeni nesil ekran kartlarına odaklanıyor.

Bu kartlar Blackwell mimarisi ve ray tracing, DLSS gibi teknolojilerle öne çıkıyor. Eski kartlara desteği sonlandırmak, şirketin kaynaklarını yeni teknolojilere ayırmasını sağlayacak. Hatırlatmakta fayda var ki bu kartlar hala oyun ve günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Ancak zaman geçtikçe ve oyunlar çıktıkça yeni bir GPU almak dışında bir seçeneğiniz yok. Eğer siz de etkilenen bir modele sahipseniz yeni nesil RTX serisine geçiş yapmayı düşünebilirsiniz. Özellikle RTX 40 ve 50 serisi DLSS 4 gibi teknolojiler sayesinde ideal bir seçim olabilir.