NVIDIA, RTX 40 Serisini Tanıtacağı Tarihi Açıkladı

NVIDIA, dünyanın yeni nesil RTX 40 serisi ekran kartlarını piyasaya sürmeye hazırlandığını bilmesini istiyor. NVIDIA CEO'su Jensen Huang, 20 Eylül'de şirketin GTC 2022 konferansında özel bir "GeForce Beyond" açılış konuşması yapacak.

NVIDIA, şirketin yeni nesil ekran kartı mimarisini GTC'de açıklayacağını doğruladıktan sonra bu etkinlikte RTX 40 serisi ekran kartlarını duyurması bekleniyor. Kod adı Lovelace olan bir sonraki ekran kartı mimarisi, NVIDIA'nın mevcut Ampere mimarisinin yerini alacak yeni RTX 40 serisi grafik kartlarını kullanacak.

Söylentiler NVIDIA'nın RTX 4080 ve RTX 4090 ekran kartları üzerinde çalıştığını öne sürmeye devam ediyor. RTX 4090, mevcut RTX 3090 ve hatta RTX 3090 Ti kartlarına göre büyük bir performans artışı sunabilir.

RTX 30 Serisi Ekran Kartları Bir Süre Daha Piyasada Olacak

Nvidia, RTX 40 serisini duyurmaya hazır olsa da mevcut RTX 30 serisi ekran kartları, bu yeni nesil ekran kartlarıyla âdeta birlikte yaşayacak. NVIDIA çok fazla ekran kartı üretti, bu nedenle şu anda aşırı stok nedeniyle perakende fiyatlandırmasını ayarlamak zorunda kalıyor ve bu da satıcılar tarafından yıllarca süren fiyat artışlarından sonra RTX 30 serisi kartlarda fiyat düşüşü görmemizi sağlıyor.

Ekran kartı talebi kripto piyasasındaki düşüş nedeniyle azaldı, bu nedenle RTX 30 serisini bir süre daha raflarda görmemiz muhtemel.

Nvidia, GeForce Beyond etkinliğini Twitch ve YouTube'da canlı olarak yayınlayacak ve etkinlik 20 Eylül'de Türkiye saati ile 16:00'da başlayacak.