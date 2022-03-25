Nvidia'nın Yeni Teknolojisi NeRF, 2D Fotoğrafları Anında 3D'ye Dönüştürüyor

Neural Radiance Field veya kısaltılmış adıyla NeRF adlı Nvidia'nın yeni teknolojisi, 2D fotoğraflardan 3D nesnelerin oluşturulmasını sağlamak için yapay zeka algoritmalarının eğitilmesini içeriyor.

NeRF, 2D fotoğrafların yakalayamadıklarını interpolasyon yani boşlukları doldurma özelliğine sahip. Özelliğin video oyunları ve otonom sürüş gibi çeşitli alanlarda teknolojik yeniliklere yol açması bekleniyor. NVIDIA, eğitmek ve bir 3D sahne oluşturmak için yalnızca birkaç saniyeye ihtiyaç duyan, bugüne kadar bu alanda en hızlı olan NeRF teknolojisini resmi olarak tanıttı.

Nvidia'nın Geliştirdiği Instant NeRF Nasıl Çalışıyor?

Düzinelerce sabit fotoğraf ve çekildikleri kamera açılarını kullanarak Instant NeRF adı verilen modeli eğitmek sadece saniyeler sürüyor. Bu yeni teknoloji hemen ardından milisaniyeler içinde 3D sahneyi oluşturabiliyor. Diğer NeRF teknikleri gibi birden fazla konumdan alınan görüntülere ihtiyaç duyuluyor ve fotoğraf sayısı birden fazla olduğu için çok fazla hareketin olmadığı fotoğraflar tercih ediliyor. Aksi takdirde sonuçlar pek net elde edilemiyor.

Aşağıdan NeRF teknolojisinin Nvidia ile geldiği son noktayı izleyebilirsiniz.

Nvidia, daha eski NeRF teknolojilerinin de sonuç üretmesinin uzun sürmediğini ancak ekstra görüntüler devreye girdiğini de bu sürenin katlanabildiğini ve eğitme aşamasının saatler sürdüğünü belirtiyor. Nvidia'da işin mutfağına bu noktada giriyor. NVIDIA'nın geliştirmiş olduğu teknolojinin son hâlinin eğitilmesi yalnızca birkaç saniye sürüyor çünkü şirketin geliştirdiği, GPU'larda verimli bir şekilde çalışacak şekilde optimize edilmiş, çok çözünürlüklü bir tekniğe dayanıyor.

Şirket, Instant NeRF'ün robotları eğitmek ve otonom sürüş sistemlerinin gerçek dünyadaki nesnelerin boyutlarını ve şekillerini anlamasına yardımcı olmak için kullanılabileceğine inanıyor.