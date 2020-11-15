Prof. Dr. Ertuğrul: Okullardan Her Gün Koronavirüs Haberleri Geliyor

Ülkemizde yeni tip koronavirüs etkisini sürdürürken geçtiğimiz günlerde ara tatilin hemen ardından tüm sınıflarda yüz yüze eğitimin başlayabileceği ile ilgili bir açıklama yapılmıştı. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. M. Bülent Ertuğrul ise okullardan her gün koronavirüs haberleri geldiğini belirtti.

“Okullardan Her Gün Koronavirüs Haberleri Geliyor”

Yeni tip koronavirüs vakalarının artışının en önemli nedenleri arasında yüz yüze eğitimin başlaması olduğu görülüyor. Okullardan her gün koronavirüs haberleri geldiği belirtildi. Sözcü’deki habere göre Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. M. Bülent Ertuğrul, yüz yüze eğitim kararının çok riskli olduğunu belirterek her gün COVID-19’a yakalanan öğretmen ve öğrenci haberleri aldıklarını ifade etti. Prof. Dr. Ertuğrul, Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı’nın okullardaki söz konusu durum ile ilgili bilgi vermelerini gerektiğini söyledi.

“Artışın sebepleri neler?” sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Ertuğrul, Öncelikle hastalık damlacık yoluyla yayıldığından dolayı yaz mevsiminin sıcak havaları virüsü taşıyan damlacıkların dış ortamda uzun süre kalamamasına yol açıyor ve virüsün aktivasyonunun yok olmasına yol açıyordu. Ayrıca insanlar kapalı ortamlar yerine açık havaları tercih ettiklerinden damlacıkların insanlar arasındaki bulaşı kapalı ortamlara göre daha az oluyordu” dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bu anlamda COVID-19’un, benzeri hastalıklar gibi soğuk havaların hastalığı olduğunu bir ölçüde söyleyebiliriz. Bu nedenler hastalığın sonbahar ile birlikte artışında önemli bir rol oynadı. Bunlarla birlikte pandemi dönemi kurallarının gerek politikacılar gerekse insanlar tarafından göz ardı edilmesi ve insan hareketliliğinin pandemi öncesi normal zamanlara dönmesi insanların virüsü birbirlerine bulaştırmasını çok kolaylaştırdı.” “Bu da beklenenin ötesinde bir olgu artışına yol açtı. Buradaki temel sorun insan hareketliliğinin hastalığın yayılmasını kolaylaştıracak bir şekilde en üst düzeye çıkması denebilir. Çevremize baktığımızda birçok insanın pandemi kurallarına aldırış etmeksizin günlük yaşamlarını sürdürdüğünü görebiliriz.”

D vitaminin yeni tip koronavirüs ile ilgili bir ilişkisinin olup olmadığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ertuğrul, “Avrupa kaynaklı bazı çalışmalarda Covid-19 hastalığı sırasında D vitamini eksikliği olanlarda ölüm oranlarının bir miktar yüksek olduğu yazıldı. Ancak bu durum tam olarak kanıtlanmış diyemem” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ertuğrul, “Özellikle hastalığa yakalandıktan sonra D vitamini ya da başka bir vitamin desteğinin hastalığın tedavisi için bir yarar sağlamadığı gösterilmiş durumda. Benim önerim kişilerin sağlıklı beslenme kurallarına dikkat ederek beslenmeye devam etmeleri yönünde. Bu günlerde bir çok vitamin ve bağışıklık sistemini sözde güçlendirdiği iddia edilen ürünlerin reklamlarından geçilmiyor. Hiçbir bilimsel dayanağı olmadan bir çok destek ürünü ile ilgili bu tür reklamlara inanılmamasını öneririm” dedi.