Bakan Selçuk Açıkladı: Tüm Sınıflar Yüz Yüze Eğitime Başlayacak mı?

Yeni tip koronavirüs ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ederken öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin kafasında “Tüm sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak mı?” ve “Eğitim ve öğretim hayatına uzaktan eğitimle devam eden öğrenciler de ara tatilden sonra okula gitmeye başlayacak mı?” gibi sorular meydana gelmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin ve velilerin kafasındaki soru işaretlerini yaptığı açıklamayla birlikte ortadan kaldırdı.

Yüz Yüze Eğitim, Tüm Sınıflar İçin mi Başlıyor?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ilk yüz yüze eğitimi anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 21 Eylül; 4, 8 ve 12. Sınıflar için 12 Ekim’de başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili bugün resmen başladı. 20 Kasım tarihinde sona erecek olan ara tatil hakkında velileri, öğrencileri ve öğretmenlerin kafasındaki soru işaretlere yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatil öncesinde Twitter hesabından paylaştığı bir tweette şu ifadelere yer verdi:

“Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var.”

Milli Eğitim Bakanı, öğrencilerin daha fazla online eğitim ile devam etmemesi, salgının sonlanmasına yardımcı olunması için tweetini “#maskenitakçünkü” hashtagi ile sonlandırdı.

Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor.



Öyleyse başlığı açıyorum:#maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 13, 2020

Siz Milli Eğitim Bakanı tarafından paylaşılan tweet hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.