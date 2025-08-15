Göz Hastalıklarının Kökünü Kazıyacak Lens Geliştirildi!

Güney Kore'deki bilim insanları tarafından geliştirilen yeni OLED tasarımlı lensler, göz sağlığı konusunda ezber bozacak bir teknolojiyle geliyor. Oldukça ince olan bu lensler, kablosuz OLED teknolojini kullanıyor ve retinanın direkt olarak görüntülenmesine imkan veriyor. Lens, hem taşınabilirliği hem de gerçek zamanlı veri iletimi sağlıyor — ki erken göz hastalıkları teşhisinde bu oldukça önemli bir detay. Normal şartlarda hastalar önce karanlık bir odaya giriyor, sonra büyük tarama cihazlarından geçmek zorunda kalıyor. Lensler sayesinde bu durum ortadan kalkıyor.

Üç Ciddi Göz Hastalığını Tespit Edebiliyor

Söz konusu lensler şu anda prototip aşamasında olmasına rağmen göz sağlığı konusunda devrim yaratacak. Çünkü glokom, yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve diyabetik retinopati gibi hastalıkların erken tespitinde başarılı.

Akıllı Saatlerden Daha Fazla Veri Toplayacak

Giyilebilir teknolojinin erken teşhis sayesinde hayat kurtarma oranı oldukça yüksek. Özellikle Apple Watch'un erken teşhisle hayat kurtarması tarzı olaylar sıklıkla yaşanıyor. Giyilebilir teknolojinin tıp alanında da kullanılmaya başlaması için bu lensler önemli bir kilometre taşı. Araştırmacılar, göz hastalıklarını tespit edebilen kontakt lenslerin gelecekte akıllı saatlerden bile daha fazla veri toplayabilecek cihazlar haline geleceğini düşünüyor.