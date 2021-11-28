Omicron Varyantının Belirtileri Belli Oldu!

Omicron varyantının belirtileri gün yüzüne çıktı. Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Dr. Coetzee tarafından yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Omicron Varyantının Belirtileri Neler?

Kas ağrısı

Yorgunluk

Kendini iyi hissetmeme

Hafif öksürük

İlk olarak 24 Kasım tarihinde ortaya çıkan Omicron varyantı dünya genelinde büyük bir endişeye yol açtı. Çok sayıda insanın kafasında yeni varyantın meydana getirdiği semptomlara ilişkin bazı soru işaretleri oluşmuştu. Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee, merak edilen soruyu yanıtladı.

Hürriyet'teki habere göre SAMA Başkanı Dr. Coetzee, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yeni varyantın belirtilerinin daha önceki vakalara kıyasla çok farklı ve çok hafif olduğunu söyledi. Dr. Coetzee, Omicron varyantına yakalanan hastaların hiçbirinde koku ya da tat alma duyusunda bir kaybın yaşanmadığını ifade etti.

SAMA Başkanı Dr. Coetzee, hastalarda bir veya iki gün boyunca kas ağrısı, hafif öksürük, yorgunluk ve kendini iyi hissetmeme belirtilerinin görüldüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, yeni varyanta yakalanan bazı vakaların şu anda evde tedavi edildiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs varyantını Omicron olarak isimlendirdi. DSÖ tarafından yapılan açıklamada, yeni COVID-19 varyantı endişelendirici olarak nitelendirildi.

Bilim insanları, Omicron varyantının (B.1.1.529) genetik yapısını incelemek için çalışmaya devam ediyor. Uzmanlar, yeni varyant ile ilgili detaylı bilgiye ulaşılabilmesi için sekiz haftalık bir araştırma sürecine ihtiyacın olduğunu belirtiyor.

Yapılan incelemelerde başak proteinindeki 32 farklı mutasyon, COVID-19'un hücreleri enfekte etme ve yayılma kabiliyetini önemli ölçüde arttırabilir. Ayrıca bağışıklık hücrelerinin virüse saldırmasını daha zor hale getirebilir.

Imperial College London'da bir virolog olan Dr. Tom Peacock, yeni varyant ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Başak proteininde inanılmaz derecede yüksek miktarda mutasyonların yer aldığını belirten Dr. Peacock, söz konusu varyantın dikkatli bir şekilde izlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bilim insanları B.1.1.529 varyantının bulaşıcılık oranının çok yüksek olabileceğini açıkladı. Güney Afrika'da yer alan birçok virolog, yeni COVID-19 varyantının tespit edildiği bölgelerdeki son vaka artışı göz önünde bulundurulduğunda şimdiden endişe duymaya başladıklarını söyledi.