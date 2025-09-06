One UI 8 Çıkış Takvimi Sızdırıldı: İşte Güncelleme Alacağınız Tarih!
Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8’in kararlı sürümünü yakında dağıtmaya hazırlanıyor. İşte Galaxy telefonlar ve tabletler için güncelleme takvimi!
Bazı Samsung telefonlar Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8'in Beta yani geliştiricilere sunulan test sürümüne kavuştu. Ancak Samsung henüz Android 15 veya daha eski sürümlerle piyasaya çıkan akıllı telefon ve tabletleri için kararlı One UI 8 güncellemesini yayınlamadı.
Bu yılın başlarında tanıtılan Galaxy S25 serisinin, One UI 8’i ilk alacak modeller olması bekleniyor. Samsung henüz resmi dağıtım tarihlerini açıklamasa da, son sızıntı hangi Galaxy cihazlarının One UI 8 kararlı güncellemesini ne zaman alacağını ortaya koyuyor. Tabii çıkış tarihleri bölgeden bölgeye değişebiliyor.
Samsung Telefonların One UI 8 Güncellemesini Alacağı Tarihler!
-
Galaxy S25 Ultra – 18 Eylül
-
Galaxy S25+ – 18 Eylül
-
Galaxy S25 – 18 Eylül
-
Galaxy S25 Edge – 25 Eylül
-
Galaxy S24 Ultra – 25 Eylül
-
Galaxy S24+ – 25 Eylül
-
Galaxy S24 FE – 25 Eylül
-
Galaxy S24 – 25 Eylül
-
Galaxy A56 5G – 25 Eylül
-
Galaxy A36 5G – 25 Eylül
-
Galaxy Z Fold 6 – 2 Ekim
-
Galaxy Z Flip 6 – 2 Ekim
-
Galaxy S23 Ultra – 2 Ekim
-
Galaxy S23+ – 2 Ekim
-
Galaxy S23 FE – 2 Ekim
-
Galaxy S23 – 2 Ekim
-
Galaxy S21 FE 5G – 2 Ekim
-
Galaxy A26 5G – 2 Ekim
-
Galaxy A17 5G – 2 Ekim
-
Galaxy A16 5G – 2 Ekim
-
Galaxy S22 Ultra – 6 Ekim
-
Galaxy S22+ – 6 Ekim
-
Galaxy S22 – 6 Ekim
-
Galaxy Z Fold 4 – 6 Ekim
-
Galaxy Z Flip 4 – 6 Ekim
-
Galaxy A55 5G – 6 Ekim
-
Galaxy Z Fold 5 – 13 Ekim
-
Galaxy Z Flip 5 – 13 Ekim
-
Galaxy A54 5G – 13 Ekim
-
Galaxy A52s 5G – 13 Ekim
-
Galaxy A25 5G – 16 Ekim
-
Galaxy A23 5G – 16 Ekim
-
Galaxy M34 5G – 20 Ekim
-
Galaxy M33 5G – 27 Ekim
-
Galaxy M15 5G – 27 Ekim
-
Galaxy A53 5G – 30 Ekim
-
Galaxy A35 5G – 30 Ekim
-
Galaxy A34 5G – 30 Ekim
-
Galaxy A33 5G – 30 Ekim
Galaxy Tabletler
-
Galaxy Tab S10 Ultra 5G – 1 Ekim
-
Galaxy Tab S10 Ultra – 1 Ekim
-
Galaxy Tab S10+ 5G – 1 Ekim
-
Galaxy Tab S10+ – 1 Ekim
-
Galaxy Tab S10 FE+ 5G – 9 Ekim
-
Galaxy Tab S10 FE+ – 9 Ekim
-
Galaxy Tab S10 FE 5G – 9 Ekim
-
Galaxy Tab S10 FE – 9 Ekim
-
Galaxy Tab Active 5 5G – 16 Ekim
-
Galaxy Tab Active 5 – 16 Ekim
-
Galaxy Tab S9 Ultra – 23 Ekim
-
Galaxy Tab S9+ – 23 Ekim
-
Galaxy Tab S9 – 23 Ekim
-
Galaxy Tab S8 Ultra – 23 Ekim
-
Galaxy Tab S8+ – 23 Ekim
-
Galaxy Tab S8 – 23 Ekim
-
Galaxy Tab S6 Lite – 23 Ekim
-
Galaxy Tab Active 5 Pro 5G – 7 Kasım
-
Galaxy Tab A9 – 5 Kasım
Galaxy XCover Serisi
-
Galaxy XCover 7 – 23 Ekim
-
Galaxy XCover 6 Pro – 23 Ekim
-
Galaxy XCover 7 Pro – 10 Kasım
Listede dikkat çeken bazı detaylar var. Örneğin Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6, Galaxy S23 serisinden sonra güncelleme alırken; Galaxy S21 FE’nin Galaxy S22 serisinden önce güncellenmesi planlanıyor.
Samsung'dan Birçok Modele One UI 8! İşte Güncelleme Alanlar Listesi
Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8'i akıllı telefonlarına sunabilmek için yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor. Son olarak dört modele daha güncelleme geldi.
Bunun yanında Samsung, bazı Galaxy Watch modelleri için One UI 8 Watch güncellemeleri de hazırlıyor;
-
Galaxy Watch 7 – 1 Ekim
-
Galaxy Watch 6 Classic – 1 Ekim
-
Galaxy Watch 6 – 1 Ekim
-
Galaxy Watch FE – 1 Ekim
-
Galaxy Watch 5 Pro – 3 Kasım
-
Galaxy Watch 5 – 3 Kasım
-
Galaxy Watch 4 Classic – 3 Kasım
-
Galaxy Watch 4 – 3 Kasım