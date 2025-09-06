One UI 8 Çıkış Takvimi Sızdırıldı: İşte Güncelleme Alacağınız Tarih!

Bazı Samsung telefonlar Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8'in Beta yani geliştiricilere sunulan test sürümüne kavuştu. Ancak Samsung henüz Android 15 veya daha eski sürümlerle piyasaya çıkan akıllı telefon ve tabletleri için kararlı One UI 8 güncellemesini yayınlamadı.

Bu yılın başlarında tanıtılan Galaxy S25 serisinin, One UI 8’i ilk alacak modeller olması bekleniyor. Samsung henüz resmi dağıtım tarihlerini açıklamasa da, son sızıntı hangi Galaxy cihazlarının One UI 8 kararlı güncellemesini ne zaman alacağını ortaya koyuyor. Tabii çıkış tarihleri bölgeden bölgeye değişebiliyor.

Samsung Telefonların One UI 8 Güncellemesini Alacağı Tarihler!

Galaxy S25 Ultra – 18 Eylül

Galaxy S25+ – 18 Eylül

Galaxy S25 – 18 Eylül

Galaxy S25 Edge – 25 Eylül

Galaxy S24 Ultra – 25 Eylül

Galaxy S24+ – 25 Eylül

Galaxy S24 FE – 25 Eylül

Galaxy S24 – 25 Eylül

Galaxy A56 5G – 25 Eylül

Galaxy A36 5G – 25 Eylül

Galaxy Z Fold 6 – 2 Ekim

Galaxy Z Flip 6 – 2 Ekim

Galaxy S23 Ultra – 2 Ekim

Galaxy S23+ – 2 Ekim

Galaxy S23 FE – 2 Ekim

Galaxy S23 – 2 Ekim

Galaxy S21 FE 5G – 2 Ekim

Galaxy A26 5G – 2 Ekim

Galaxy A17 5G – 2 Ekim

Galaxy A16 5G – 2 Ekim

Galaxy S22 Ultra – 6 Ekim

Galaxy S22+ – 6 Ekim

Galaxy S22 – 6 Ekim

Galaxy Z Fold 4 – 6 Ekim

Galaxy Z Flip 4 – 6 Ekim

Galaxy A55 5G – 6 Ekim

Galaxy Z Fold 5 – 13 Ekim

Galaxy Z Flip 5 – 13 Ekim

Galaxy A54 5G – 13 Ekim

Galaxy A52s 5G – 13 Ekim

Galaxy A25 5G – 16 Ekim

Galaxy A23 5G – 16 Ekim

Galaxy M34 5G – 20 Ekim

Galaxy M33 5G – 27 Ekim

Galaxy M15 5G – 27 Ekim

Galaxy A53 5G – 30 Ekim

Galaxy A35 5G – 30 Ekim

Galaxy A34 5G – 30 Ekim

Galaxy A33 5G – 30 Ekim

Galaxy Tabletler

Galaxy Tab S10 Ultra 5G – 1 Ekim

Galaxy Tab S10 Ultra – 1 Ekim

Galaxy Tab S10+ 5G – 1 Ekim

Galaxy Tab S10+ – 1 Ekim

Galaxy Tab S10 FE+ 5G – 9 Ekim

Galaxy Tab S10 FE+ – 9 Ekim

Galaxy Tab S10 FE 5G – 9 Ekim

Galaxy Tab S10 FE – 9 Ekim

Galaxy Tab Active 5 5G – 16 Ekim

Galaxy Tab Active 5 – 16 Ekim

Galaxy Tab S9 Ultra – 23 Ekim

Galaxy Tab S9+ – 23 Ekim

Galaxy Tab S9 – 23 Ekim

Galaxy Tab S8 Ultra – 23 Ekim

Galaxy Tab S8+ – 23 Ekim

Galaxy Tab S8 – 23 Ekim

Galaxy Tab S6 Lite – 23 Ekim

Galaxy Tab Active 5 Pro 5G – 7 Kasım

Galaxy Tab A9 – 5 Kasım

Galaxy XCover Serisi

Galaxy XCover 7 – 23 Ekim

Galaxy XCover 6 Pro – 23 Ekim

Galaxy XCover 7 Pro – 10 Kasım

Listede dikkat çeken bazı detaylar var. Örneğin Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6, Galaxy S23 serisinden sonra güncelleme alırken; Galaxy S21 FE’nin Galaxy S22 serisinden önce güncellenmesi planlanıyor.

Bunun yanında Samsung, bazı Galaxy Watch modelleri için One UI 8 Watch güncellemeleri de hazırlıyor;