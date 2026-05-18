16 GB RAM'li ve Güçlü İşlemcili Mini Bilgisayar Tanıtıldı!

Machenike, kısa süre önce Mini GTR isimli yeni mini bilgisayarını tanıttı. Yeni model AMD Ryzen 7 8745H işlemcisi, 16 GB RAM kapasitesi ve 1 TB depolama alanıyla karşımıza çıkıyor. Peki Machenike Mini GTR tam olarak neler sunuyor? İşte Machenike Mini GTR teknik özellikleri ve fiyatı!

Machenike Mini GTR Özellikleri Neler?

İşlemci: AMD Ryzen 7 8745H

Çekirdek/İzlek: 8 çekirdek / 16 iş parçacığı

Maksimum frekans: 4.9 GHz

Grafik birimi: AMD Radeon 780M (entegre)

RAM: 16 GB DDR5

RAM yuvası: 2 adet

Depolama: 1 TB SSD

Depolama yuvası: 2 adet

Kasa hacmi: 0.67 litre

Boyutlar: 128 x 128 x 41.3 mm

Ağırlık: 650 gram

TDP: 65W

USB-A: 6 adet USB 3.2 Gen 1

USB4: 1 adet (40 Gbps)

HDMI: 1 adet HDMI 2.0

DisplayPort: 1 adet DisplayPort 1.4

Ethernet: 2.5G LAN

Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 6

Bluetooth: Bluetooth 5.3

Machenike Mini GTR İşlemcisi Ne?

Machenike Mini GTR’de yer alan AMD Ryzen 7 8745H işlemci, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı sunuyor. İşlemci, turbo modunda 4.9 GHz’e kadar çıkabilen saat hızına sahipken, temel çalışma frekansı 3.8 GHz seviyesinde çalışıyor. Ayrıca 65W TDP değerine sahip olduğunu da belirtelim.

Bununla birlikte mini bilgisayarda Radeon 780M entegre grafik birimi yer alıyor. Tabii dahili bir GPU’ya sahip olduğu için harici ekran kartları kadar yüksek oyun performansı sunmuyor. Buna rağmen Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5 ve Fortnite gibi oyunları düşük ayarlarda ve çözünürlükte oynatabildiğini söyleyebiliriz.

Machenike Mini GTR RAM ve Depolama Özellikleri Neler?

Machenike Mini GTR 16 GB DDR5 RAM ve 1 TB SSD ile karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar dilerse RAM ve depolama tarafında artışa gidebiliyorlar. Bunu biraz daha açarsak, mini bilgisayarda PCIe Gen4 destekli iki adet M.2 SSD yuvası var. İçlerinden birisi zaten dolu geliyor. Diğer boş slota ise ekstra SSD takarak depolamayı artırabiliyorsunuz. Benzer bir durum bellek tarafında da geçerli diyebilriiz.

Machenike Mini GTR'nin Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'ye Gelecek mi?

Machenike Mini GTR’nin 16 GB RAM ve 1 TB depolamaya sahip versiyonu yaklaşık 586 dolarlık (26.700 TL) bir fiyatla satışa sunuluyor. Bunun yanında Türkiye’de de bazı Machenike ürünlerinin halihazırda satışta olduğunu söylemek mümkün. Mini GTR’nin ise tanıtımdan kısa bir süre sonra Türkiye pazarına girme ihtimali bulunuyor. Tabii yine de gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Machenike Mini GTR gibi mini bilgisayarlar özellikle masaüstü için ayrı alan ayıramayanlar açısından oldukça pratik bir seçenek diyebilirim. Günlük kullanımda internet, ofis işleri, film-dizi gibi işlerde yeterli performans sunuyor. Oyun tarafında ise beklentiyi çok fazla yükseltmemek lazım. Harici ekran kartı olmadığı için üst seviye performans vermesi pek de mümkün değil. Ama düşük ayarlarda birçok oyunu oynatabilmesi yine de sevindiren bir detay diyebilirim.