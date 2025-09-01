Samsung'dan Birçok Modele One UI 8! İşte Güncelleme Alanlar Listesi

Samsung, ağustos ayının başlarında One UI 8 Beta sürümü için yol haritasını açıklamıştı. Bu yol haritasında birçok bütçe dostu modele de yer veren teknoloji devi, nihayet dağıtım çalışmalarını hızlandırdı. Buna göre şimdi birkaç model için güncelleme sunuldu. İşte Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi alan akıllı telefonlar...

Android 16 Tabanlı One UI 8 Güncellemesi Alan Modeller

Samsung, Galaxy A36, Galaxy A35, Galaxy A55 ve Galaxy A54 modelleri için Android 16 tabanlı One UI 8 Beta güncellemesini kullanıma açtı. Bu cihazlardan birine sahip olan kullanıcılar, Samsung Members uygulaması üzerinden beta programına katılarak güncellemeyi indirip kurabiliyor.

Galaxy A36 için sunulan güncelleme, A366EXXU4ZYHD yapı numarasına sahip. 2.1 GB boyutunda ve yalnızca ABD, İngiltere, Kore ve Hindistan’dan erişilebiliyor. Galaxy A35 ve Galaxy A55 için de benzer bir kısıtlama olduğunu söyleyelim. Yeni sürümün yakında diğer ülkeler için de yayınlanması bekleniyor.

İddialara göre Güney Kore merkezli şirketin 8 Eylül'de Galaxy S23 serisine güncelleme dağıtacağı söyleniyordu ancak söylentilerden daha erken çıktı. Buna göre firma, kullanıcıları daha fazla bekletmek istemiyor gibi görünüyor. Çalışmalar kapsamında Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 de eylül ayı takviminde yer alıyor.

Eylül 2025'te Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi alacak tüm modeller şu şekilde sıralandı:

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy A55 5G

Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A36 5G

Samsung Galaxy A35 5G

Android 16 Tabanlı One UI 8 Beta Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Telefonunuzda Samsung Members uygulamasını açın. One UI 8 beta banner’ını bulun ve dokunun. Ekrandaki adımları takip ederek beta programına katılın. Ayarlar > Yazılım güncellemeleri > İndir ve yükle bölümüne gidin. Güncellemeyi indirin ve yükleyin.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.