OneDrive Kullanıcıları İçin Sevindiren Gelişme: Apple M1 Çiplerde Kullanılabilecek

Microsoft, M1 Mac bilgisayarları için OneDrive eşitleme uygulamasının yerel bir sürümünü 2021 yılının Haziran ayında test etmeye başladı ve yılın sonunda sürümü hazır hale getirmeyi planlıyordu. OneDrive, M1 çipli yeni Apple bilgisayarlarında Rosetta 2 emülatörü kullanılıyordu. Ancak Rosetta 2 ile kullanılması Mac’lerde ciddi bir performans kaybına neden oluyordu. Microsoft’un birçok kişi tarafından kullanılan OneDrive uygulaması, artık resmi olarak Apple Silicon desteği alıyor.

Microsoft OneDrive, Apple Silicon Desteğiyle Daha Performanslı

Şirket, Microsoft’un bulut depolama uygulaması için yayınladığı yeni güncellemeyle uygulamanın artık Apple Silicon desteği aldığını açıkladı. Teknoloji devi Microsoft’tan yapılan açıklama şu şekilde;

‘MacOS için OneDrive’da eşitleme özelliğinin artık Apple Silicon’da yerel olarak çalışacağını duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu, Apple Silicon’un performans iyileştirmelerinden OneDrive’ın tam olarak yararlanacağı anlamına gelmektedir.

Bunun uzun zamandır beklenen ve çok istenen bir özellik olduğunu biliyoruz. 22.022 sürüm derlemesinden başlayarak genel kullanıma sunmaktan mutluluk duyuyoruz.’

Google Drive, Yandex.Disk ve MEGA gibi bulut depolama hizmetlerinin rakibi olan OneDrive, ilk kez kaydolanlara 5GB ücretsiz alan hizmeti de veriyor. Fotoğraf, video, ses ve belge gibi aklınıza gelen her türlü dosyayı saklayabileceğiniz uygulama, Microsoft’a bağlı olduğu için doğal olarak Microsoft hesabı da gerektiriyor.

Genel Önizleme kanalında Microsoft, Mac'te Klasör Yedekleme’yi test ediyor; bu, sistemin Masaüstü ve Belgeler klasörlerinin tıpkı normal OneDrive klasörü gibi OneDrive üzerinden senkronize edilmesini sağlıyor. Microsoft, bunun özellikle kuruluşlar için yararlı olduğunu çünkü çalışanlara tüm dosyaları hemen kullanıma hazır yeni bilgisayarlar sağlayabileceklerini söylüyor. İşlevsellik, en azından şimdilik, yalnızca macOS Monterey 12.1'de mevcut.

Artık OneDrive, Apple M1 yonga setlerine sahip Mac bilgisayarlarda çalışmak için Rosetta 2 uyumluluk katmanına ihtiyaç duymadığından, M1 Mac'lerle OneDrive kullanan kişiler daha hızlı performans ve biraz daha iyi pil ömrü görebilecek.