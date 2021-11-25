OnePlus 10 Pro Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı Ortaya Çıktı

OnePlus 10 Pro özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı gün yüzüne çıktı. Yeni OnePlus modeli, sahip olduğu donanım nedeni ile çok konuşulacak. Peki, yeni akıllı telefon modelinin teknik özellikleri neler? Sızdırılan bilgiler ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

OnePlus 10 Pro Özellikleri ve Fiyatı Nedir?

Ekran: 6,7 inç, 120Hz

Çözünürlük: QHD+

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen1

RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR5

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB UFS 3.1

Kamera: 48 MP + 50 MP + 8 MP

Ön Kamera: 32 MP

Pil: 5000 mAh, 125W hızlı şarj

Fiyat: 926 dolar (12 GB + 256 GB)

91Mobiles'ta yer alan habere göre Çin merkezli telefon üreticisi OnePlus'ın yeni akıllı telefon modelinin teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi gün yüzüne çıktı. İddiaya göre 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına QHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

OnePlus şirketinin yeni akıllı telefon modelinde Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 isimli işlemcinin yer alacağı iddia edildi. Paylaşılan bilgilere göre telefonda 8 GB ve 12 GB LPDDR5 RAM olmak üzere iki farklı sürüm olacak. Depolama alanı tarafında ise 128 GB ve 256 GB UFS 3.1 seçenekleri yer alacak.

OnePlus 10 Pro isimli cihazın arka kısmında 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kameranın yer alacağı ileri sürüldü. İddiaya göre telefonun ön tarafında ise 32 MP çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Paylaşılan bilgilere göre 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazda 125W hızlı şarj teknolojisi yer alacak. IP68 sertifikasına sahip olacağı iddia edilen cihazın sol tarafında ses butonu, sağ kısmında ise güç butonunun yer alacağı ileri sürüldü. İddiaya göre telefonda USB Type-C portu bulunacak.

OnePlus 10 Pro Ne Zaman Çıkacak?

Sahip olduğu teknik özellikler ile dikkat çeken yeni OnePlus telefonunun 28 Ocak 2022 tarihinde piyasaya sürüleceği iddia edildi.

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