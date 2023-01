OnePlus 11R İşlemcisi Belli Oldu: Performans Canavarı Yolda!

OnePlus 11R işlemcisi açıklandı. Peki, uzun bir süredir sabırsızlıkla beklenen yeni akıllı telefon modelinde hangi işlemci yer alacak? OnePlus tarafından üzerinde çalışılan OnePlus 11R isimli mobil cihaza dair merak edilen detaylar haberimizde.

OnePlus India isimli resmi Twitter hesabı üzerinden OnePlus 11R isimli akıllı telefon modeli ile ilgili bir paylaşım yapıldı. Yayımlanan gönderi, söz konusu mobil cihazın içerisinde hangi işlemcinin yer alacağını gözler önüne serdi.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşıma göre OnePlus 11R modelinde Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi yer alacak. Telefonun diğer özellikleri ise henüz açıklanmadı fakat donanım bileşenlerine dair bazı söylentiler mevcut.

The next generation of power is here. It's time to get ready for a new way to experience the #ShapeofPower with the all-new #OnePlus11R 5G.