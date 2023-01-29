OnePlus 11R İşlemcisi Belli Oldu: Performans Canavarı Yolda!
OnePlus tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımla beraber OnePlus 11R işlemcisi belli oldu. İşte yeni OnePlus telefon modeline ilişkin ayrıntılar!
OnePlus 11R işlemcisi açıklandı. Peki, uzun bir süredir sabırsızlıkla beklenen yeni akıllı telefon modelinde hangi işlemci yer alacak? OnePlus tarafından üzerinde çalışılan OnePlus 11R isimli mobil cihaza dair merak edilen detaylar haberimizde.
OnePlus 11R Hangi İşlemci ile Gelecek?
OnePlus India isimli resmi Twitter hesabı üzerinden OnePlus 11R isimli akıllı telefon modeli ile ilgili bir paylaşım yapıldı. Yayımlanan gönderi, söz konusu mobil cihazın içerisinde hangi işlemcinin yer alacağını gözler önüne serdi.
Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşıma göre OnePlus 11R modelinde Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi yer alacak. Telefonun diğer özellikleri ise henüz açıklanmadı fakat donanım bileşenlerine dair bazı söylentiler mevcut.
The next generation of power is here. It's time to get ready for a new way to experience the #ShapeofPower with the all-new #OnePlus11R 5G.— OnePlus India (@OnePlus_IN) January 27, 2023
OnePlus 11R Özellikleri Listesi
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2412 piksel
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB
- Depolama Alanı: 128 / 256 GB / 512 GB
- İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1
- Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 5000 mAh
- Hızlı Şarj: 100W
Söylentilere göre 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak telefon, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2412 piksel çözünürlük sunacak. AMOLED ekran teknolojisinin yer alacağı cihazda 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı sürümün yer alacağı ileri sürüldü.
Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kameranın bulunacağı iddia edildi.
Elbette şu anda yalnızca cihazın işlemcisi resmi olarak açıklandı. Diğer özellikler sadece bir iddiadan ibaret. Dolayısıyla telefon farklı donanım bileşenleri ile piyasaya sürülebilir.
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OnePlus 11R Ne Zaman Çıkacak?
Piyasaya sürdüğü cihazlar ile dünya çapında oldukça büyük bir popülerlik elde eden OnePlus'ın 7 Şubat tarihinde düzenleyeceği Cloud 11 etkinliği esnasında OnePlus 11R isimli akıllı telefon modelini tanıtması bekleniyor. Etkinlikte ayrıca global pazar için OnePlus 11 ile Buds Pro 2 de tanıtılacak.
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