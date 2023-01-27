OnePlus Pad Tasarımı Ortaya Çıktı

OnePlus'ın ilk Android tableti OnePlus Pad'in tasarımı gün yüzüne çıktı. Piyasaya sürdüğü ürünlerle dünya çapında büyük popülerlik elde eden şirketin tablet modeline dair merak edilen detaylar haberimizde.

OnePlus Pad Tasarımı Nasıl Olacak?

MySmartPrice'ta yer alan habere göre OnePlus'ın çok yakında tanıtmaya hazırlandığı Android tabletin görselleri sızdırıldı. Ortaya çıkan görseller, söz konusu tablet modelinin tasarımı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Metal kasa ile gelecek olan tabletin arka yüzeyinde bir adet mi yoksa iki adet mi kameranın yer alacağı henüz bilinmiyor. Görsele baktığımızda ayrıca arka kameranın alt kısmında şirketin logosunun konumlandırıldığını görüyoruz. Görüntülere göre tabletin yeşil renge sahip bir sürümü de olacak.

Tabletin sağ tarafında ses butonları yer alıyor. Çok şık bir görünüme sahip olan mobil cihazın ön yüzeyinde oldukça ince çerçeveler bulunuyor. Tabletin 11,6 inç ekran büyüklüğünde olacağı iddia ediliyor.

Ön tarafta bir adet kamera da mevcut. Bu, cihazın yatay modda görüntülü görüşmeler için kullanılabileceğini gösteriyor. Tabletin özellikleri ile ilgili henüz pek bilgi mevcut değil.

OnePlus Pad Tanıtım Tarihi Ne Zaman?

OnePlus'ın 7 Şubat tarihinde düzenleyeceği etkinlikte OnePlus Pad isimli Android tablet modelinin de tanıtılması bekleniyor.

OnePlus Pad hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce cihazın tasarımı nasıl? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.