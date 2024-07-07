Heyecan Dorukta: OnePlus Yaz Lansmanında Sürpriz Modeller Geliyor!

OnePlus, teknoloji tutkunlarının heyecanla beklediği Yaz Lansmanı etkinliği için geri sayıma başladı. Şirketin, 16 Temmuz'da Milano, İtalya'da düzenleyeceği etkinlik, dört yeni ürünün tanıtımına ev sahipliği yapacak.

Bu yeni ürünler arasında en dikkat çekici olanları arasında OnePlus Nord 4 5G, OnePlus Pad 2, OnePlus Watch 2R ve OnePlus Nord Buds 3 Pro bulunuyor.

OnePlus Yaz Lansmanı 2024: Yeni Ürünler ve Özellikleri

OnePlus, Yaz Lansmanı 2024'te kullanıcılarına dört önemli ürün sunacak. Bunlar arasında OnePlus Nord 4 5G, OnePlus Pad 2, OnePlus Watch 2R ve OnePlus Nord Buds 3 Pro yer alıyor.

OnePlus Nord 4 5G, önceki sızıntılarda OnePlus Ace 3V'in farklı bir tasarımı olarak belirtilmişti. OnePlus Pad 2 ise, OnePlus Pad Pro'nun yeniden markalanmış bir versiyonu olarak lanse edilecek.

OnePlus Nord 4 5G'nin metal unibody tasarımıyla geleceği ve Qualcomm'un Snapdragon 7+ Gen 3 yongasıyla güçlendirilmiş olacağı söyleniyor. Cihazın 6.74 inçlik 1.5K OLED ekranı, 50 MP çift arka kamera sistemi ve 16 MP özçekim kamerasıyla donatılması bekleniyor. Ayrıca, 5500mAh kapasiteli bataryası ve 100W hızlı şarj desteği sunması planlanıyor.

OnePlus Nord Buds 3 Pro ise aktif gürültü önleme (ANC) özelliğiyle dikkat çekecek orta segment kulaklık olarak öne çıkacak.

OnePlus Pad 2 ise "yeni üretkenlik gücü" olarak tanıtıldı ve cihazın Hindistan'da OnePlus Stylo 2, Akıllı Klavye ve Folio Kılıf ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

OnePlus'un Milano Yaz Lansmanı etkinliği, şirketin ürün portföyünü genişletme ve kullanıcılarına yeni teknolojiler sunma çabasının bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor.

OnePlus Nord 4 5G ve diğer yeni ürünlerin tanıtılmasıyla birlikte, markanın teknoloji tutkunları arasındaki yerini daha da sağlamlaştırması bekleniyor. Etkinlik, global teknoloji pazarında OnePlus'un gelecekteki yol haritasını da aydınlatacak gibi görünüyor.