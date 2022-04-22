OnePlus Ace Piyasaya Sürüldü: İşte Özellikleri ve Fiyatı

OnePlus'ın ufukta çok sayıda uygun fiyatlı akıllı telefonu olduğu açık ve OnePlus 10R ve Nord CE 2 Lite duyurularının öncesinde şirket, Çin'de yeni bir bütçe dostu cihazı piyasaya sürdü.

OnePlus Ace, cihazın iç kısmında karşımıza pek fazla sürprizle çıkmasa da Çin'de ilk çıkışını yaptı. Bunun nedeni cihazın yeni bir görünüme sahip, yeniden şekillendirilmiş bir Realme GT Neo3 olması. Özelliklerinin çoğu, MediaTek'in Dimensity 8100 Max işlemcisi ve 150W hızlı şarj destekli 4.500mAh pil dâhil olmak üzere Realme'nin telefonuyla aynı.

Firmanın telefonu pazarlamayı seçtiği nokta işlemcisi ve hızlı şarj özelliği. OnePlus, pilinin 5 dakikada %50'ye kadar şarj olabileceğini ve 1.600 güç döngüsü veya 4 yıl sonra bile pil sağlığının %80'ini koruyacağını iddia ediyor.

OnePlus, 5nm tabanlı Dimensity 8100'ün bu sürümünün standart modelden ne farkı olduğunu söylemedi ancak gelişmiş yapay zeka ve oyun performansı içermesi muhtemel ve bu da onu en iyi fiyat/performans Android telefonlar için değerli bir rakip hâline getiriyor. İşlemci, 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar UFS 3.1 depolamayla donatılmış durumda. Cihaz ayrıca 120 Hz yenileme hızına ve doğru renkler için HDR10+ desteğiyle 6,7 inç AMOLED ekrana sahip.

Android 12 tabanlı ColorOS 12.1'le gelen telefonun arkada OIS'li 50 MP'lik bir ana kamerası mevcut. Bu Sony IMX766 sensörünü ekstra olarak 8MP ultra geniş sensör ve 2MP makro kamera destekliyor.

Yukarıda listelenen özelliklerin neredeyse tamamı, 28 Nisan'da Hindistan'da OnePlus 10R adıyla piyasaya sürülecek.

OnePlus Ace'in fiyatı 2.499 yuan yani yaklaşık 386$. Siyah ve mavi renklerde piyasaya sürülen telefonun küresel pazara ne zaman açılacağı belli değil.

OnePlus Ace Özellikleri