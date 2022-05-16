OnePlus Nord, Android 12 Tabanlı OxygenOS 12 Güncellemesine Kavuştu

Kısa bir Açık Beta aşamasından sonra Android 12 tabanlı OxygenOS 12 güncellemesinin resmî OnePlus forumlarında stabil bir biçimde onaylanmasından sonra artık kullanılabilir. Güncelleme, son birkaç yıldır çok popüler olan OxygenOS'tan oldukça farklı.

Bununla birlikte bu güncelleme OTA olarak geçiyor ve OnePlus Nord'un alacağı son işletim sistemi yükseltmesini belirtiyor. OnePlus, Snapdragon 765G işlemcili telefonunu desteklemeyi bırakmadan önce bir yıl daha güvenlik güncellemeleri gönderecek. OxygenOS 12, işlevler ve özelliklerle dolu ancak Nord'un 2020'nin sonlarında raflardaki yerini almasından bu yana muhtemelen yeni güncelleme alışmış olduğunuzdan kesinlikle çok farklı hissettirecek.

OxygenOS 12 ile OnePlus Nord'un Kazandığı Özellikler

Güncellemeyi yaptığınız takdirde özelleştirilebilir karanlık tema, iyileştirilmiş İş-Yaşam Dengesi odak modu, artırılmış Canvas AOD işlevi ve daha fazlasını içeren bir dizi ilginç yeni özelliğe erişebilirsiniz. Güncelleme ayrıca Nisan 2022 güvenlik güncellemesini de kapsıyor.

Bilinen bir dizi sorun şirkete iletildi ancak OnePlus, kaybolan Ayarlar sayfaları, arama ekranı problemleri, Portre modunu kullanırken kamera çökmeleri, Misafir modunda hızlı cihaz bağlantısını kullanırken garip kullanıcı arayüzü problemleri gibi sorunların düzeltilmesi için bir zaman çizelgesi vermedi. Bu da cihazın gelecek süreçte belli sıklıkta güncellemeler almaya devam edeceğini gösteriyor.

Güncelleme küresel çaptaki tüm OnePlus Nord telefonlarına gönderilmeyi başlandı bu nedenle belli aralıklarla güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.