OpenAI CEO'su Sam Altman, Kız Kardeşi Tarafından Cinsel Tacizle Suçlanıyor!

Dünyanın en popüler yapay zeka araçlarından biri olan ChatGPT, geliştiricisi OpenAI'ın da büyük bir popülerlik kazanmasını sağladı. Bu bağlamda ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinde büyük bir rol oynayan şirketin CEO'su Sam Altman da bu popülerlikten nasibini aldı. Teknoloji dünyasına sunduğu fikirler nedeniyle pek çok kişi tarafından sevilen CEO, aynı zamanda büyük bir kitle tarafından da nefret ediliyor.

Kısa bir süre önce açılan bir dava ise Sam Altman'dan haz etmeyen kişileri haklı çıkaracak cinsten. Ünlü CEO, kız kardeşi tarafından cinsel istismarla suçlanıyor.

Annie Altman, 10 Yıl Boyunca Sam Altman Tarafından Cinsel İstismara Uğradığı İddia Ediyor

Aktarılanlara göre, Sam Altman'ın kız kardeşi Annie Altman kısa bir süre önce ünlü CEO'ya karşı skandal niteliği taşıyan bir dava açtı. Annie Altman, açtığı davada Sam Altman'ın çocucukluk yıllarından itibaren on yıl boyunca kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ediyor.

Ünlü CEO'nun kız kardeşi, henüz 3 yaşındayken 12 yaşındaki abisinin cinsel tacizlerine maruz kaldığını ve bu durumun yıllar boyunca sürdüğünü öne sürüyor. Öte yandan konu hakkında Sam Altman cephesinden yapılan açıklamada Annie Altman'nın uzun bir süredir ruhsal ve zihinsel sorunlar yaşadığı belirtiliyor.

Sam Altman ve ailesi tarafından yapılan açıklamada, bu tür bir suçlamanın ilk olmadığı vurgulanırken, Annie Altman'in geçmişte de diğer aile üyelerine benzer ifitiralarda bulunduğu ifade ediliyor. Annie'nin uzun yıllardır insanlardan bu şekilde tazminat almayı hedeflediğini belirten aile, kızlarının zihinsel ve psikolojik sağlık sorunlarından müzdarip olduğunu dile getiriyor. Annie'nin sağlığına kavuşmasına adına her türlü desteği verdiğini ifade eden aile, kendisinin bu desteğe karşı tüm maddi yardım ve tedavi tekliflerini reddettiği söyleniyor.

Sam Altman'a karşı açılan cinsel taciz davasında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...