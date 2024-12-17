ChatGPT'nin Yeni Arama Motoru Tüm Kullanıcılara Açılıyor

OpenAI, bu duyuruyu 12 Days of OpenAI etkinliği kapsamında yaptığı duyuruda, geliştirdiği özel ChatGPT arama motorunun tüm kullanıcıların erişimine açılacağını bildirdi. "SearchGPT" adlı yeni arama motoru, Ekim ayının sonunda ChatGPT uygulamasına ve web arayüzüne entegre edilmişti.

ChatGPT'den farklı olarak bu sistem sadece alınan bilgileri değil, bu bilgilere kaynak oluşturan linkleri de sunuyor. Ayrıca, bağlamsal bilgi desteği ve takip sorularına açık bir arayüz ile geliyor. Aramalarda yapay zekanın da yardımıyla çok daha gelişmiş bir deneyim elde etmenizi sağlıyor.

SearchGPT, ilk olarak Ekim ayı sonunda ChatGPT uygulaması ve web arayüzüne eklenmişti. Bu yenilik, yapay zeka tabanlı aramalarda çok daha gelişmiş bir deneyim sunarak, kullanıcılara alışılmış web aramalarından daha derin ve anlamlı sonuçlar sağlıyor.

Varsayılan Arama Motoru Olarak Seçilebilecek

Başlangıçta sadece ChatGPT Plus ve ChatGPT Teams abonelerine sunulan bu özellik, artık ücretsiz olarak kullanıcıların da hizmetine açılıyor. Yapılan duyuruda, son birkaç ayda yapay zeka arama özelliğinin mobil cihazlarda daha hızlı ve daha etkin hale getirildiği belirtildi.

Yeni güncellemeyle birlikte, ChatGPT uygulamasında arama yaparken sohbet etmeye devam etmek mümkün olacak.

Ek olarak, ChatGPT Arama Motoru'nu Chrome gibi tarayıcılarda varsayılan arama motoru olarak ayarlama seçeneği de sunulacak.