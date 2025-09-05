OpenAI Kendi Yapay Zeka Çiplerini Üretecek: İşte Detaylar!

OpenAI yapay zeka çözümlerinin her geçen gün artan devasa hesaplama gücünü sağlamak ve NVIDIA’ya olan bağımlılığını azaltmak için gelecek yıl kendi yapay zekâ çiplerinin seri üretimine başlamaya hazırlanıyor. Şirketin, özel yapay zekâ çipini ABD’li yarı iletken üreticisi Broadcom ile birlikte tasarladığı bildiriliyor.

Broadcom CEO’su kısa süre önce, 10 milyar dolarlık sipariş veren yeni bir müşterilerinin olduğunu duyurmuştu. Müşterinin kimliği açıklanmadı, ancak Financial Times’ın kaynakları bunun OpenAI olduğunu doğruladı. Görünüşe göre OpenAI bu çipleri satmayı planlamıyor, yalnızca kendi bünyesinde kullanacak.

NVIDIA’ya Bağımlılığı Azaltacak: OpenAI XPU Çipi Geliyor!

2023 yılında, Sam Altman’ın GPU kıtlığını şirketin API hız ve güvenilirlik sorunlarından sorumlu tutmasının ardından, OpenAI’nin kendi çiplerini üretme olasılığını araştırdığı gündeme gelmişti.

OpenAI’nin Broadcom’un yanı sıra Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) ile de kendi ürünü üzerinde çalıştığı aktarılmıştı. Financial Times, OpenAI’nin TSMC ile hâlen iş birliği yapıp yapmadığını belirtmedi.

GPT-5’in çıkışının ardından Altman, artan talebi karşılamak için OpenAI’nin uygulamaya koyduğu değişiklikleri açıkladı. Ücretli ChatGPT kullanıcılarının önceliklendirileceğini söyleyen Altman, şirketin “önümüzdeki 5 ay içinde” hesaplama filosunu ikiye katlayacağını duyurdu.

Kendi çiplerini üretmek, bu büyüme sırasında karşılaşılabilecek GPU kıtlığı sorunlarını çözmenin yanı sıra şirkete maliyet avantajı da sağlayabilir. Times’a göre OpenAI’nin geliştirdiği iddia edilen “XPU” adlı özel yapay zekâ çipleri, uzun vadede yapay zekâ pazarında önemli bir pay alacak.

Şimdilik ise sektörün lideri hâlâ NVIDIA. Şirket, 27 Temmuz’da sona eren ikinci çeyrek gelirinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla %56 arttığını açıkladı; üstelik bu dönemde Çin’e hiç H20 çipi göndermedi.