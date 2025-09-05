Microsoft'u Kızdıracak Hamle: OpenAI'dan LinkedIn'e Rakip Geliyor!

OpenAI, yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT ile büyük bir çıkış yaptı ancak faaliyetlerini yürütmesi için yatırıma ihtiyacı vardı. Bu noktada Microsoft'tan destek aldı ancak OpenAI, şu anda iki şirketin ilişkisinin belirsizliğe girmesine neden olacak bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor.

Yapay zeka araştırma şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre OpenAI, en büyük yatırımcısı olan Microsoft'un 2016 yılında satın aldığı LinkedIn'e rakip olacak bir iş bulma platformunu hayata geçireceğini duyurdu.

OpenAI, LinkedIn Rakibi İş Bulma Platformu Kuruyor

Yapay zeka araştırmalarına odaklanan OpenAI, diğer ürünlerinde olduğu gibi LinkedIn tarzı bir iş bulma platformunun da yapay zeka destekli olacağını açıkladı. İşverenler ile iş arayanları bir araya getirecek olan platform, kriterlere en uygun adayların bulunması için yapay zekadan yararlanmayı mümkün hâle getirecek.

Bu yeni platform, OpenAI'ın LinkedIn ile doğrudan rekabete girmesine neden olacak. LinkedIn'in arkasında ise Microsoft var. Platform, 2016 yılında Microsoft tarafından satın alındı. Teknoloji devinin şu anda OpenAI'ın da en büyük yatırımcısı olduğu göz önünde bulundurulursa iki şirket arasında büyük bir anlaşmazlık yaşanması muhtemel.

LinkedIn, Yapay Zeka Özelliklerini Arttırabilir

OpenAI şimdiye kadar ChatGPT gibi hizmetleriyle yapay zeka alanında oldukça uzun bir mesafe katetti. Bu sadece şirketin kendine katkı sağlamakla sınırlı kalmadı, hangi sektöre yönelik olduğu fark etmeksizin hemen hemen her büyük platformun yapay zeka ile yenilenmesini sağladı. Dünya genelinde yaşanan bu değişim sırasında harekete geçenlerden biri de LinkedIn oldu.

LinkedIn, kısa bir süre önce Premium kullanıcılarına İngilizce diline özel yapay zeka destekli arama özelliği sunmaya başladı. Bu özellik, LinkedIn'i tam anlamıyla yapay zeka destekli bir platform yapmasa da çağın gerekliliklerini karşılamaya açık olduğunu gösteriyor. Hatta OpenAI tarafından kurulacak olan yeni platform, LinkedIn'i bu konuda daha da aceleci hâle getirebilir.

Önde gelen yapay zeka araştırma şirketlerinden biri olan OpenAI'ın platformu ile olan rekabetinde öne geçmek için platform genelinde daha fazla yapay zeka özelliği görmek mümkün. Hatta bu özelliklerin önemli bir kısmı, ücretsiz hesaplara da açık olabilir.