Çok Güçlü İşlemcili Redmi K100 Geliyor! 200 MP Kamerası Var

Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi K100'ün özellikleri sızdırıldı. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bu sayede kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

Redmi K100'ün Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Arka Kamera: 200 MP ana kamera ve bir telefoto kamera

Batarya Kapasitesi: 8.500 mAh

Hızlı Şarj: 100W kablolu, 50W kablosuz

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Redmi K100'ün Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. AMOLED'in ayrıca çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim. Bu arada cihaz, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi K90'da 6,59 inç ekran boyutu, 1156 x 2510 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda 3500 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Redmi K100'ün İşlemcisi Nasıl Olacak?

Redmi K100 gücünü sekiz çekirdeğe sahip Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu güçlü işlemci, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani telefonda mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. Bu işlemci daha önce Samsung Galaxy S26 Ultra, POCO F8 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda tercih edilmişti. Redmi K90'da ise Snapdragon 8 Elite mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları kasma sorunu olmadan çalıştırıyor.

Redmi K100'ün Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve bir telefoto kamera bulunacak. Bu arada telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi K90'da 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 8 megapiksel telefoto kamera ve 20 megapiksel ön kamera mevcut. Buna göre yeni telefonda da ultra geniş açılı kamera görebiliriz.

Redmi K100 Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K100'ün 2026 yılının eylül veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Redmi K90, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

Redmi K100 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Redmi Note 15, Redmi 15, Redmi 15C ve Redmi A5 dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor ancak K90 serisi satılmıyor. Dolayısıyla Redmi K100'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belritelim.

Redmi K100'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K100'ün yaklaşık 4 bin yuan başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 26 bin 771 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 53 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Redmi K100'ün oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada cihazın yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını ve kısa sürede şarj olabileceğini belirteyim.