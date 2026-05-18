Realme'den 8.000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 8 GB RAM'e Sahip

Realme, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Realme 16T 5G'nin fiyatı ortaya çıktı. Android telefon, serinin bir önceki modeli Realme 15T'den biraz daha yüksek bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Yüksek yenielme hızına sahip cihazda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci bulunacak.

Realme 16T 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme 16T 5G'nin 582 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 26 bin 525 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 54 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim. Bu arada Realme 15T için 218 dolar (9.936 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.

Realme 16T 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Realme 16T 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Realme C75 ve Realme C63 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor ancak Realme 15T satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Realme 16T'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük.

Realme 16T 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Mavi ve kırmızı olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip Realme 16T 5G, 22 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş bulunacak. Bu arada Realme 15T, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Realme 16T 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,81 inç

6,81 inç Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP ikinci kamera

50 MP ana kamera ve 2 MP ikinci kamera Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

IP68 ve IP69 sertifikaları İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Realme 16T 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Realme'nin yeni telefonu, 6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz ayrıca, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Realme 15T'de 6,57 inç ekran boyutu, 1080 x 2372 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Realme 15T'nin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 4000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin web sayfasında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor.

Realme 16T 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Realme 16T 5G gücünü Sekiz çekirdeğe sahip olan Dimensity 6300 işlemcisinden alacak. Orta segmentte konumlanan bu işlemci, MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Dimesnity 6300, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 90 FPS'te Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor. Bu işlemcinin Samsung Galaxy A07 5G, Redmi 15C 5G, vivo V50 Lite 5G ve OPPO A6 5G dahil olmak üzere çok sayıda telefonda yer aldığını belirtelim. Bu arada Realme 15T'de Dimensity 6400 Max işlemcisi tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

Realme 16T 5G'nin batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Telefonun ayrıca PUBG Mobile gibi donanımı çok zorlamayan mobil oyunları kasma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.