Opera Yenilendi: iPhone Sahiplerine Müjde!

Opera haftalarca süren test aşamasının ardından yapay zeka özellikleri ile donatılan yeni Opera One internet tarayıcısını iOS kullanıcılarına sundu. Yeni tarayıcı kolay gezinme için altta bir arama çubuğu, hızlı arama önerileri ve Aria AI asistan entegrasyonu sunuyor.

Opera Yenilenen Tarayıcısını iOS kullanıcılarına Sundu!

Kullanıcıların arama çubuğunu ortaya çıkarması için iOS'ta Spotlight araması için yaptığı gibi aşağı kaydırması yeterli oluyor. Bu arama çubuğu standart olarak geliyor olsa da, kullanıcılar Standart Gezinme veya Hızlı İşlem Düğmesi stilleri arasında tercih yapabiliyor.

Arama motoruna herhangi bir kelime yazdığınızda otomatik tamamlamalar yapılıyor. Opera'nın bu yeni tarayıcısı arama kutusuna herhangi bir şey yazdığınızda artık kendi otomatik tamamlama seçeneklerini de sunuyor.

Bir sayfada aşağı doğru kaydırmaya başladığınızda alt ve üst çubuklar gizleniyor yani tam ekran moduna geçiliyor. Üst durum çubuğu ise sitede kullanılan renkler ile eşleşiyor. Ve daha birçok yeniliğe sahip olan Opera One internet tarayıcısını App Store'dan indirebilirsiniz.

Sensor Tower verilerine göre Opera internet tarayıcısı 2020'den bu yana iOS'ta 50 milyondan fazla kez indirildi. Tarayıcının yıllık büyümesi 2021, 2022 ve 2023'te sırasıyla yüzde 58, yüzde 25 ve yüzde 4 şeklinde oldu. AB, Opera'nın en büyük pazarı ve iOS'un kullanıcılara tarayıcı seçim ekranı sunmasını zorlayan düzenleme nedeniyle, 2024'ün 2. çeyreğinde yüzde 122'lik bir indirme artışı yaşandı.