Uygun Fiyatlı OPPO A60 Dayanıklılık ve Performansı Bir Arada Sunacak

OPPO, Türkiye'deki ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirketin son hamlesi ise dayanıklılığı ile öne çıkan OPPO A60 modeli. Sağlamlığını ve gücünü MIL-STD 810H sertifikası ile kanıtlayan telefon suya karşı da direnç gösterirken, segmentinde bir ilk olan "Islak Dokunma” teknolojisiyle dikkat çekiyor. İşte OPPO A60 özellikleri ve fiyatı!

OPPO A60 Özellikleri ve Fiyatı

OPPO A60, özellikleri ve fiyatı ile kuşkusuz 2024'ün en dikkat çeken telefonlarından biri olacak. Ancak bu ürün asıl onu yaz tatilinde kullanan insanların kalbine taht kuracak. Bildiğiniz üzere deniz ya da havuzdan çıktıktan sonra bir akıllı telefonu kullanmak tam anlamıyla işkence.

Bu nedenle tek bir mesajı kontrol etmek, şarkı değiştirmek ya da bir fotoğraf çekmek için bile ellerimizi kurutmamız gerekiyor. Neyse ki OPPO A60 modelinde kullanılan "Islak Dokunma” teknolojisi bu sorunu ortadan kaldırıyor. Bu sayede telefon eliniz ıslakken bile kesintisiz ve sorunsuz bir deneyim sunuyor.

Elbette ki bu sadece tatil için geçerli değil. Kullanıcılar bu sayede yağmur altında, yemek yaparken veya yoğun egzersiz yaparken telefonu normal şekilde kullanmaya devam edebiliyor. Üstelik OPPO A60 özellikleri bunlarla da sınırlı değil.

OPPO A60, 6.67 inç boyutunda HD+ çözünürlüğünde IPS LCD bir ekran ile geliyor. 90 Hz yenileme hızına ve 950 nit tepe parlaklığına sahip bu model yine fiyatına göre oldukça iddialı bir ekrana sahip. Cihaz gücünü ise Qualcomm'un 6nm teknolojisi ile geliştirdiği Snapdragon 680 işlemcisinden alıyor.

Daha önce Redmi Note 11, vivo Y35 ve Galaxy A23 modellerinden karşımıza çıkan bu işlemci, özellikle gündelik kullanımda oldukça iyi performans sergiliyor. OPPO A60 ayrıca 8 GB RAM ve 128GB / 256GB depolama alanı sunmasıyla aynı fiyat aralığındak rakiplerine kıyasla öne çıkıyor.

Ayrıca kullanıcılar "RAM Genişletme" özelliği kullanarak +8 GB geçici RAM ekleyebiliyor, bu da birden fazla uygulama arasında geçiş yaparken yumuşak geçişler sağlarken arka planda daha fazla uygulamanın sorunsuz çalışmasına izin veriyor.

OPPO A60, toplamda iki arka kameraya sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlüğe ve F1.8 diyafram açıklığına sahipken, 2 MP çözünürlükteki ikinci kamera ise derinlik algısı için kullanılıyor. Arka kamera sistemi, 1080p (30 fps) ve 720p (120 fps) video kayıt seçenekleri sunarak, yavaş çekim ve time-lapse gibi video özellikleriyle donatılmış.

Ön tarafta, 8 MP çözünürlüğünde ve F2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera yer alıyor. Bu kamera, 1080p (30 fps) video kayıt imkanı sunarken, Portre Modu ve AI İyileştirme özellikleri ile de desteklenmiş.

Batarya tarafında ise 45W SUPERVOOC Hızlı Şarj teknolojisini destekleyen 5.000 mAh büyüklüğündeki bir pil bizleri karşılıyor. OPPO A60 30 dakika içinde %50'ye kadar şarj olabiliyor. Sadece 7.68 mm kalınlığında ve yaklaşık 186 g ağırlığında olan ultra ince OPPO A60, A serisinin ikonik ince ve hafif tasarımını devam ettiriyor.

Yalın dik açılı çerçevesi ve 2D düz arka kapağı sayesinde telefon, her durumda pürüzsüz ve rahat bir tutuş sağlıyor. OPPO A60 Dalga Mavisi ve Gece Moru renk seçenekleriyle geliyor. Ayrıca, OPPO A60, zorlu koşullara karşı dayanıklılığını kanıtlayan MIL-STD 810H sertifikasına sahip.

Bu sertifika, telefonun farklı açılardan düşmelere, şiddetli darbelere ve yüksek standartlarda dayanıklılık testlerine karşı korunduğunu gösteriyor. IP54 suya dayanıklılık sertifikası da günlük sıçramalara karşı koruma sağlıyor, böylece telefonunuzu her türlü ortamda güvenle kullanabilirsiniz.

Çift stereo hoparlörler ve Ultra Ses Modu ile gelişmiş ses deneyimi de yine bu telefonda mevcut. OPPO A60, Dalga Mavisi ve Gece Moru renk seçenekleriyle 16 Ağustos 2024 tarihinde tüm satış kanallarında yer alacak. Ürünün tavsiye edilen satış fiyatı 8GB RAM + 128GB ROM modeli için 10.499 TL ve 8GB RAM + 256GB ROM modeli için 11.999 TL olacak.