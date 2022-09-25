OPPO A77s Özellikleri Sızdırıldı

Mukul Sharma tarafından yakın zamanda yapılan bir sızıntı, OPPO A77s'in Eylül ayının sonunda veya Ekim ayının başlarında Hindistan'da piyasaya sürüleceğini iddia ediyordu. Şimdi aynı cihazın tüm özelliklerini ortaya çıkarmak için yeni bir sızıntı ile geri döndü.

OPPO A77s, HD+ çözünürlükte 6.56 inç LCD ekrana sahip olacak. Ekrandaki damla çentik, AI destekleyecek 8MP'lik bir selfie kamerasına ev sahipliği yapacak. OPPO A77s'in arka panelinde 50MP ana kamera ve 2MP derinlik sensörü bulunacak. Telefon, Android 12 tabanlı ColorOS 12.1 ile önceden yüklenmiş olarak gelecek.

A77s, Snapdragon 680 işlemcisinden güç alacak. Sharma daha önce telefonun 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128 GB depolama olmak üzere iki varyantta geleceğini açıklamıştı. A77s'in 5 GB'a kadar sanal RAM desteğine sahip olacağı tahmin ediliyor.

A77s ayrıca 33W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil ile gelecek. Sızıntıda bundan bahsedilmese de cihazın yan tarafında bir parmak izi okuyucuya sahip olması muhtemel.

OPPO A77S Özellikleri