120 Hz Ekran ve 50 MP Kamera: OPPO A80 5G Tanıtıldı!
Bir süredir gündemi meşgul eden OPPO A80 5G nihayet vitrine çıktı. İşte OPPO A80 5G teknik özellikleri ve fiyatı!
Bir süredir gündemi meşgul eden OPPO A80 5G nihayet vitrine çıktı. OPPO A3 Pro'nun yeniden markalanmış bir versiyonu olarak lanse edilen akıllı telefon teknik özellikleriyle ve fiyatıyla kullanıcıları üzmüyor. İşte OPPO A80 5G teknik özellikleri ve fiyatı!
OPPO A80 5G Özellikleri ve Fiyatı
OPPO A80 5G'de 6.67 inç boyutlarında, 120 Hz yenileme hızına sahip ve HD+ çözünürlük sunan bir IPS LCD panel mevcut. Ekranında maksimum 1.000 nit parlaklık sunan akıllı telefonun boyutları ise 165.79 x 76.14 x 7.68 mm şeklinde olacak.
Modelde kullanılan işlemci MediaTek Dimensity 6300. Buna 8 GB LPDDR4x RAM ve 256 GB UFS 2.2 dahili depolama eşlik ediyor. 8 Megapiksel ön kameraya ev sahipliği yapan ürünün arka panelinde 50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel çift kamera kurulumu yer alıyor.
|Özellik
|Detaylar
|Ekran
|6.67 inç IPS LCD, HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1.000 nit maksimum parlaklık
|İşletim Sistemi
|Android 14 tabanlı ColorOS 14
|Parmak İzi Sensörü
|Yan tarafa monte
|Çipset
|Dimensity 6300
|Batarya
|5.100 mAh, 45W hızlı şarj desteği
|RAM
|8 GB LPDDR4x
|Depolama
|256 GB UFS 2.2
|Ön Kamera
|8 megapiksel
|Arka Kamera
|50 megapiksel ana kamera + 2 megapiksel ikili kamera sistemi
|Diğer Özellikler
|Çift SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB-C portu, 3.5mm kulaklık girişi
|IP Derecelendirmesi
|IP54
|Boyutlar
|165.79 x 76.14 x 7.68mm
|Ağırlık
|186 gram
|Fiyat
|€299 (Hollanda)
|Renk Seçenekleri
|Starry Black, Purple
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