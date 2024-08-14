120 Hz Ekran ve 50 MP Kamera: OPPO A80 5G Tanıtıldı!

Bir süredir gündemi meşgul eden OPPO A80 5G nihayet vitrine çıktı. İşte OPPO A80 5G teknik özellikleri ve fiyatı!

Tunahan Karakış
Tunahan Karakış -

Bir süredir gündemi meşgul eden OPPO A80 5G nihayet vitrine çıktı. OPPO A3 Pro'nun yeniden markalanmış bir versiyonu olarak lanse edilen akıllı telefon teknik özellikleriyle ve fiyatıyla kullanıcıları üzmüyor. İşte OPPO A80 5G teknik özellikleri ve fiyatı!

OPPO A80 5G Özellikleri ve Fiyatı

OPPO A80 5G'de 6.67 inç boyutlarında, 120 Hz yenileme hızına sahip ve HD+ çözünürlük sunan bir IPS LCD panel mevcut. Ekranında maksimum 1.000 nit parlaklık sunan akıllı telefonun boyutları ise 165.79 x 76.14 x 7.68 mm şeklinde olacak.

Modelde kullanılan işlemci MediaTek Dimensity 6300. Buna 8 GB LPDDR4x RAM ve 256 GB UFS 2.2 dahili depolama eşlik ediyor. 8 Megapiksel ön kameraya ev sahipliği yapan ürünün arka panelinde 50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel çift kamera kurulumu yer alıyor.

Özellik Detaylar
Ekran 6.67 inç IPS LCD, HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1.000 nit maksimum parlaklık
İşletim Sistemi Android 14 tabanlı ColorOS 14
Parmak İzi Sensörü Yan tarafa monte
Çipset Dimensity 6300
Batarya 5.100 mAh, 45W hızlı şarj desteği
RAM 8 GB LPDDR4x
Depolama 256 GB UFS 2.2
Ön Kamera 8 megapiksel
Arka Kamera 50 megapiksel ana kamera + 2 megapiksel ikili kamera sistemi
Diğer Özellikler Çift SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB-C portu, 3.5mm kulaklık girişi
IP Derecelendirmesi IP54
Boyutlar 165.79 x 76.14 x 7.68mm
Ağırlık 186 gram
Fiyat €299 (Hollanda)
Renk Seçenekleri Starry Black, Purple

Vivo V40 Serisi Özellikleri ve Fiyatı
MOBİL

Vivo V40 Serisi Özellikleri ve Fiyatı

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