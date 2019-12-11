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Oppo Ekran Altı Kamera Teknolojisini Tanıttı

Berk Demirci
Berk Demirci - | Mobil
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Akıllı telefonlarında tam ekran deneyimi sunmak isteyen Oppoekran altı kamera teknolojisini tanıttı.

Ekran Altı Kameralar Geliyor

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Oppo Inno Day 2019 etkinliği kapsamında iddialı ürünlerini tanıtan Oppo, ekran altı kamera teknolojisini de tanıttı. Ön kamerayı ekranın altında konumlandıran şirket, bu sayede kullanıcılara tam ekran deneyimi sunmayı hedefliyor.

Oldukça çılgınca gözüken bu teknolojinin bazı küçük pürüzlerinin olduğunu söylememiz gerekiyor. Bunlardan birisi, cihazın belirli bir açı ile tutulduğu sırada bu kameranın ekranın altında kendini belli etmesi. Ancak bu yenilik akıllı telefonları çentiklerden ve açılan deliklerden kurtarmak için önemli bir adım. Bu noktada küçük pürüzlerin zamanla halledilebileceğini söylebiliriz.

Oppo bu teknolojiyi sergilemiş olsa da, bu teknolojinin ne zaman kullanılacağı ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Yapılan tahminler 2020 yılının sonuna kadar tanıtılacak bir modelle birlikte kullanıma sunulacağı yönünde seyrediyor.

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