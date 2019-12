Akıllı telefonlarında tam ekran deneyimi sunmak isteyen Oppo, ekran altı kamera teknolojisini tanıttı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Oppo Inno Day 2019 etkinliği kapsamında iddialı ürünlerini tanıtan Oppo, ekran altı kamera teknolojisini de tanıttı. Ön kamerayı ekranın altında konumlandıran şirket, bu sayede kullanıcılara tam ekran deneyimi sunmayı hedefliyor.

Say goodbye to the notch 🤯 @oppo 's in display selfie camera is so 🔥 you barely notice the camera's there 🤯#CreateBeyondBoundaries #OPPOINNODay #OppoInnoDay2019 pic.twitter.com/FjVfW4eRLd