Akıllı telefonlarında tam ekran deneyimi sunmak isteyen Oppo, ekran altı kamera teknolojisini tanıttı.

Ekran Altı Kameralar Geliyor

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Oppo Inno Day 2019 etkinliği kapsamında iddialı ürünlerini tanıtan Oppo, ekran altı kamera teknolojisini de tanıttı. Ön kamerayı ekranın altında konumlandıran şirket, bu sayede kullanıcılara tam ekran deneyimi sunmayı hedefliyor.

Say goodbye to the notch 🤯 @oppo 's in display selfie camera is so 🔥 you barely notice the camera's there 🤯#CreateBeyondBoundaries #OPPOINNODay #OppoInnoDay2019 pic.twitter.com/FjVfW4eRLd — Isa Rodriguez (@sisasaid) December 10, 2019

Oldukça çılgınca gözüken bu teknolojinin bazı küçük pürüzlerinin olduğunu söylememiz gerekiyor. Bunlardan birisi, cihazın belirli bir açı ile tutulduğu sırada bu kameranın ekranın altında kendini belli etmesi. Ancak bu yenilik akıllı telefonları çentiklerden ve açılan deliklerden kurtarmak için önemli bir adım. Bu noktada küçük pürüzlerin zamanla halledilebileceğini söylebiliriz.

Oppo bu teknolojiyi sergilemiş olsa da, bu teknolojinin ne zaman kullanılacağı ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Yapılan tahminler 2020 yılının sonuna kadar tanıtılacak bir modelle birlikte kullanıma sunulacağı yönünde seyrediyor.