Oppo K7 5G Özellikleri Sızdırıldı

Oppo'nun üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modelinin Oppo K7 5G ismine sahip olduğu söylenmekte. Oppo K7 5G özellikleri ile kullanıcıların kalbine taht kurabilir. İşte Oppo K7 5G özellikleri hakkında son gelen bilgiler.

Oppo K7 5G Özellikleri Nasıl Olacak?

Oppo K7 5G çok yakında tanıtılacak ve diğer orta sınıf akıllı telefonlarda bulunan özelliklerin yanı sıra Snapdragon 765G yonga setinden güç alacak.

Yeni telefon Oppo K5'in halefi olacak ve ön tarafta Full HD + çözünürlüğe sahip 6.4 inç AMOLED ekran bulunacak. Cihazın arka tarafındaki ana kamera 48 MP çözünürlüğe sahip olacak. Akıllı telefonun arka tarafında 4 adet sensörün yer alacağı konuşulmakta.

Oppo K7 5G'nin 4,025 mAh batarya kapasitesi ve 30W hızlı şarj ile geleceği söyleniyor. Oppo K7 5G tasarımı hakkında henüz herhangi bir sızıntı bulunmuyor. Akıllı telefon hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde daha da netleşmesi bekleniyor.

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