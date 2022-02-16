Oppo Kadıköy ve Şişli'de Teknik Servis Noktası Açtı

OPPO, Türkiye pazarında yatırımın bir adımı olarak, iş ortaklarının kurduğu yetkili servis noktalarının haricinde Kadıköy ve Şişli'de kendisine ait 2 yeni teknik servis noktası açtı. Her iki servis noktasında elden teslimat olan ürünlerin onarımı 1 saat içerisinde gerçekleştiriliyor. İşte detaylar!

Oppo Kadıköy ve Şişli'de Müşterilere Teknik Servis Hizmeti Sunuyor

Dünyanın önde gelen lider akıllı ürün markası OPPO, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya ve Trabzon'da iş ortaklarının kurduğu 14 yetkili servis noktasıyla müşterilerine hizmet verirken, Türkiye'deki yatırımlarının bir adımı olarak bugün Kadıköy ve Şişli'de kendisine ait servis noktalarının açılışını gerçekleştirdi.

Her iki teknik servis, akıllı telefon ve IoT ürünlerinin yazılım ve mekanik seviyede yapılacak olan işçilikler ile onarımı, onarımın mümkün olmadığı durumlarda ürün garanti dahilinde ise değişim işlemleri üzerine faaliyet gösteriyor. Her iki servis noktası elden teslimat ile hizmet verirken, Kadıköy'deki servis noktası teslimatları kargo yoluyla da alabiliyor.

Elden teslimat olan onarımlarda 1 saat içerisinde işlem yapılacak şekilde yapılandırılan servis noktalarında maksimum teslimat süresi ise 3 gün olarak sınırlandırıldı. Böylelikle müşterilerin onarım işlemlerinde çok fazla vakit kaybetmeden sonuç alınabiliyor. Kadıköy Teknik Servis noktasında, onarım hizmetlerinin yanı sıra, OPPO model cep telefonu ve aksesuarların satışı da gerçekleştirilerek müşterilerin bu tür satın alma ihtiyaçlarına servis noktası üzerinden yanıt verilebiliyor.

2022 yılının ilk yarısı içerisinde aktive edilecek randevulu servis hizmeti sayesinde, müşteriler OPPO web sitesi üzerinden randevu alarak Kadıköy ya da Şişli servislerinde hiç sıra beklemeden hizmet alabilecekler. OPPO merkezi Dongguan, Guangdong'da bulunan ve Tokyo, Kuala Lumpur, Gurgaon, Varşova, Düsseldorf ve Mexico City'de bölgesel merkezleri olan küresel bir tüketici elektroniği ve mobil iletişim şirketidir.

OnePlus, Vivo, iQOO ve Realme markalarının da sahibi olan BBK Electronics'in alt kuruluşudur. 2021 yılının birinci çeyreğinde OPPO, küresel akıllı telefon sevkiyatında 4'üncü sırada ve Çin'de 2'nci sırada yer aldı. Mart 2021 itibarıyla ColorOS işletim sisteminin aylık aktif kullanıcı sayısı 430 milyona ulaştı. OPPO, genişletilebilir ekrana sahip akıllı telefonu OPPO X 2021, 125W Süper VOOC hızlı şarjı, sürgülü akıllı telefon modeli OPPO Find X ve yan optik zoom kamerası gibi öncü teknolojileriyle tanınıyor.

Dünya çapında 10 Akıllı Üretim Merkezi, 6 Araştırma Enstitüsü, 5 Ar-Ge Merkezi ve Londra'daki bir Uluslararası Tasarım Merkezi ile 40'tan fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren OPPO'nun dünya çapında 40.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? OPPO'nun ülkemize teknik açıdan yatırım yapması en çok OPPO telefon kullanıcılarını sevindirecektir.

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