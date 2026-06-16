OPPO'nun Amiral Gemisi Globale Geliyor! Fakat Bataryası Üzebilir

Mayıs ayında Çin'de piyasaya sürülen OPPO Reno 16 çok yakında globalde de satışa çıkacak. Geçtiğimiz günlerde Geekbench testlerine giren akıllı telefon son olarak önemli bir platformda daha ortaya çıktı. Bu gelişme cihazın batarya kapasitesi başta olmak üzere bazı kritik detayları gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

OPPO Reno 16'nın EPREL'de Görünmesi Ne Anlama Geliyor?

OPPO Reno 16'nın global versiyonu CPH2865 model numarasıyla EPREL'de ortaya çıktı. Bu kaydın fazlasıyla önemli olduğunu söyleyebiliriz. Zira OPPO'nun bu telefonun Avrupa'da satışa çıkabilmesi için EPREL veritabanına bazı ürün bilgilerini kaydetmesi gerekiyor. Aksi halde cihaz Avrupa gümrüklerinden geçemiyor ve doğal olarak resmi bir şekilde satılamıyor. Yani bu gelişmeyle birlikte modelin globale geleceği de doğrulanmış oldu.

OPPO Reno 16 Global Sürümünün Bataryası Kaç mAh Olacak?

EPREL kayıtları OPPO Reno 16'nın batarya kapasitesi hakkında da önemli bilgiler veriyor. Buna göre akıllı telefonun global versiyonu 5.820 mAh'lik bir bataryayla gelecek. Aynı zamanda tek şarjla 63 saat 9 dakika bekleme süresine sahip olacağını görüyoruz. Bu da global versiyonunun Çin modelinde daha düşük bir pille geleceği şeklinde yorumlanabilir.

Hatırlanacağı üzere Reno 16'nın Çin versiyonunda 6.700 mAh'lik bir pil kullanılmıştı. Global sürümde 5.820 mAh'lik bir bataryanın yer alacağını düşündüğümüzde arada 880 mAh'lik bir kapasite farkının olacağını söylemek mümkün. Yani globale gelecek modelin bataryası Çin sürümünden yüzde 15 oranında daha az dayanacak.

OPPO Reno 15'in Çin versiyonunda 6.200 mAh'lik bir pil tercih edilmişti. Global sürümündeyse 6.500 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyordu.

Maalesef şu an için global versiyonun şarj hızlarıyla ilgili bir detay mevcut değil. Ancak bu tür durumlarda batarya kapasiteleri farklı olsa da şarj hızlarında herhangi bir değişiklik yapılmıyor. Kısacası Reno 16 çok yüksek ihtimalle Çin modeli gibi 80W hızlarını destekleyebilir.

OPPO Reno 16 Globalde Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Reno 16'nın globale geleceği tarih şu an için belli değil. Ancak iddialara göre bu ay veya en geç temmuz ayında kullancıların beğenisine sunulacak. Bunun dışında Reno 15'i an itibariyla ülkemizde markanın resmi web sitesinden veya çeşitli e-ticaret sitelerinden satın alabiliyorsunuz. Bu doğrultuda Reno 16 da tanıtıldıktan bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkacak diyebiliriz.

OPPO Reno 16 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Reno 15'in Türkiye fiyatları 39.999 TL'den başlıyor. Yeni modelin genel teknik özellikleri itibariyle selefine benzer bir performans sergileyeceğini söylemek mümkün. Bu nedenle telefonun bir önceki nesille benzer bir fiyat etiketiyle satışa çıkması ihtimaller dahilinde. Bu da muhtemelen 40.000 TL civarında olacaktır.

Editörün Yorumu

Akıllı telefonların teknik özelliklerinin bölgelere göre değişkenlik göstermesi ilk defa karşılaştığımız bir durum değil. Bu nedenle Reno 16'nın global versiyonunun daha küçük bir pille geleceği bilgisi beni çok fazla şaşırtmadı diyebilirim. Ancak şahsi görüşüm iki versiyonun pil ömürlerinde kağıt üzerinde olsa da gerçek kullanımda devasa farklar olmayacağı yönünde.