12 GB RAM'li Telefon Global Pazara Geldi! Fiyatı Şaşırttı

OPPO'nun yeni akıllı telefonu Reno 15 5G geçtiğimiz aylarda Çin'de tanıtılmıştı. Çok şık bir tasarıma sahip olan OPPO Reno 15 5G global pazara geldi. Güçlü donanımı sayesinde yüksek performans sunan Android telefon,yüksek çözünürlüklü kamera, OLED ekran ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip.

OPPO Reno 15 5G'nin Global Fiyatı

OPPO Reno 15 5G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 49.999 rupi (23.902 TL), 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 54.999 rupi (26.302 TL), 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 59.999 rupi (28.693 TL) fiyat etiketi belirlendi. Telefon siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor.

OPPO Reno 15 5G Özellikleri

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Çözünürlük: 1256 x 2760 piksel

Ekran Büyüklüğü: 6,59 inç

Ekran Piksel Yoğunluğu: 460 PPI

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR5X

Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 3.1

Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP telefoto kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

Ön Kamera: 50 MP

Batarya Kapasitesi: 6500 mAh

Hızlı Şarj: 80W

Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Ağırlık: 197 gram

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Reno 15 Pro Mini'de Dimensity 8450 işlemcisi tercih edilmişti.

Reno 15 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 8 megapiksel f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel f/2.8 diyafram açıklığına sahip periskop kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera bulunuyor.

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1256 x 2760 piksel çözünürlük, 1256 x 2760 piksel çözünürlük, 460 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelen telefon Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor.