OPPO'dan Çift 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

OPPO'nun yeni amiral gemisi modeli Find X10 Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Find X10 Pro'nun işlemcisi ve kamera özellikleri ortaya çıktı. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Böylece mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüklü kameralar ile birlikte gelecek.

OPPO Find X10 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

OPPO Find X10 Pro'nun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Üçüncü kameraya dair bilgi paylaşılmadı ancak muhtemelen ultra geniş açılı olacaktır. 1/1.3 inç büyüklüğündeki sensöre sahip ana kamera, fazla ışık alabilecek. Böylece düşük ışıkta bile kaliteli fotoğraflar çekebilecek.

Telefoto kamera sayesinde fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabildiğini belirtelim. Ultra geniş açılı kamera ise geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle mimari ve manzara çekimlerinde önemli bir avantaj sağlıyor. Cihazda ayrıca 3 megapiksel çözünürlüğünde multispektral sensör de yer alacak. Bu sensör, video ve fotoğraflarda renk doğruluğunu artıracak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki Find X9 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.5 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde f/2.1 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera tercih edilmişti.

F değeriyle gösterilen diyafram açıklığı, kamera lensinin içindeki mekanik kapakların ne kadar açılabildiğini ifade ediyor. Işığın miktarını ayarlayan diyafram açıklığı, arka plan bulanıklığını belirliyor. F değeri ne kadar düşükse sensöre o kadar çok ışık girer. Bu sayede düşük ışıkta daha kaliteli fotoğraflar çekilebilir. Bu arada Find X10 Pro'daki kameraların diyafram açıkları henüz belli değil.

OPPO Find X10 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Find X10 Pro'da Dimensity 9600 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadı. Dolayısıyla oyun performansı henüz belli değil. Find X9 Pro'da Dimesnity 9500 tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, battle royale türündeki PUBG Mobile, online FPS oyunu Call of Duty Mobile ve yarış oyunu Asphalt Legends'ı ortalama 120 FPS'te, yarış türündeki CarX Street ve aksiyon RPG türündeki Genshin Impact ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

Dimensity 9500 işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda Find X10 Pro'da en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. İşlemcide 4.21 GHz hızında bir çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.7 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere sekiz çekirdek bulunacak.

Amiral gemisi sınıfında yer alan Dimensity 9500, 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 3 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Bu arada Dimensity 9600'ün 2 nm üertim süreciyle geliştirileceğini belirtelim.

OPPO Find X10 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Dimensity 9600

Dimensity 9600 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Find X10 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X10 Pro'nun 2026 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Find X9 Pro, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X10 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Find X9 Pro, Reno 15 ve Find N5 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Find X10'un Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Find X10 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

OPPO Find X10 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find X9 Pro'nun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 81 bin 279 TL'ye satılıyor. Find X10 Pro'nun önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 84 bin TL civarında fiyat ile satışa sunulabilir. Konu ile ilgili herhangi açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satılabilr.

Editörün Yorumu

OPPO Find X10 Pro'nun kamera özelliklerinden işlemciye kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir amiral gemisi modeli olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek çözünürlüklere sahip kameralar sayesinde kaliteli fotoğraf ve video çekebileceğini söyleyebilirim. Cihaz ayrıca Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini belirteyim.