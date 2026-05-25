16 GB RAM'li Telefon Tanıtıldı! 200 MP Kamera, AMOLED Ekran ve Dahası

OPPO, Reno 16'yı tanıttı. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip telefonda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

OPPO Reno 16'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2640 piksel

1216 x 2640 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 1800 nit

1800 nit İşlemci: Dimensity 8550 Super

Dimensity 8550 Super RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 1 TB

256 GB / 1 TB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6.700 mAh

6.700 mAh Hızlı Şarj: 80W

OPPO Reno 16'nın Ekran Özellikleri Neler?

Reno 16'nın ekranı 6,32 inç büyüklüğüne sahip. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1216 x 2640 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Reno 15'te 6,59 inç ekran boyutu, 1256 x 2760 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu arada çok canlı renklere sahip olan AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

OPPO Reno 16'nın İşlemcisi Nasıl?

OPPO Reno 16'da Dimensity 8550 Super işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci ilk kez bu telefonda kullanıldı. Dolayısıyla oyun performansı henüz belli değil. Fikir vermesi açısından Dimensity 8500 işlemcisi, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırabiliyor.

Dimensity 8500 işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda çoğu mobil oyun sorunsuz bir şekilde oynanabilecektir. Sekiz çekirdeğe sahip olan Dimensity 8550 Super işlemcisi 3.4 GHz hıza ulaşabiliyor. Dimensity 8500 işlemcisi de 3.4 GHz hıza çıkabiliyor. Bu arada Reno 15'te Snapdragon 7 Gen 4 tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

OPPO Reno 16'nın Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Bu arada periskop telefoto kamera sayesinde fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapabiliyor.

Ultra geniş açılı kamera mimari ve manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Reno 15''nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti.

OPPO Reno 16'nın Bataryası Kaç mAh?

Reno 16'da 6.700 mAh batarya kapasitesi mevcut. Bu kapasite sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Reno 15'te 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

OPPO Reno 16 Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Reno 16'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Reno 15, Reno 15 Pro, A6t 5G, A6 Pro, Find N5 ve Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Reno 16'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

OPPO Reno 16'nın Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB depolama: 3.499 yuan (23.667 TL)

3.499 yuan (23.667 TL) 16 GB RAM ve 1 TB dpeolama: 4.799 yuan (32.460 TL)

OPPO Reno 16'nın 3 bin 499 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 23 bin 667 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 47 bin TL civarında olabilir. OPPO Reno 16'nın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir çaıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda OPPO Reno 16'nın oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. AMOLED ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise ekranın çok canlı renklere sahip olması. Bunların yanı sıra yüksek yenileme hızı da önemli avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüğe sahip üçlü arka kamera sistemi sayesinde kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebilecektir.