200 MP Kameralı Amiral Gemisi Geliyor! OLED Ekran ve Dahası

OPPO, Reno 16 Pro isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Reno 16 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefonda Mediatek tarafından güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Android telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü kameraya da sahip olacak.

OPPO Reno 16 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: MediaTek Dimensity 8500 veya Dimensity 8550

MediaTek Dimensity 8500 veya Dimensity 8550 Arka Kamera: 200 MP + 50 MP + 50 MP

200 MP + 50 MP + 50 MP Parmak İzi Sensörü: Ultrasonik parmak izi sensörü

Ultrasonik parmak izi sensörü Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69 sertifikası

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Reno 16 Pro, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Serinin bir önceki modeli olan OPPO Reno 15 Pro'da ise 6,32 inç ekran büyüklüğü, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve AMOLED ekran mevcut.

OPPO'unun akıllı telefonu gücünü MediaTek Dimensity 8500 veya Dimensity 8550 işlemcisi yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Dimensity 8500, bir adet 3.4GHz Cortex-A725, üç adet 3.2GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.2GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Dimensity 8550 henüz tanıtılmadı ancak bu işlemcinin sekiz adet çekirdekten oluması bekleniyor. Ultrasonik parmak izi sensörüyle birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonun arka yüzeyinde üç adet kamera bulunacak. Bunlardan biri 200 megapiksel, diğer iki tanesi 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Telefon ayrıca IP69 sertifikası sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunacak.

OPPO Reno 16 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Reno 15 Pro'nun 12 GB AM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 57 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satılıyor. OPPO Reno 16 Pro'nun ise serinin önceki modeline kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 60 bin TL üzeri bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belritelim.

OPPO Reno 16 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 16 Pro'nun 2026 yılının temmujz veya ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Yüksek şarj hızı, yüksek yenileme hızı ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Reno 15, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.