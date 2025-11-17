6500 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekranı Var

OPPO Reno 15 Pro'nun tanıtımı gerçekleştirildi. Bu tanıtımla beraber telefonun çok merak edilen özellikleri de netlik kazandı. Şık tasarımı ile tüm gözleri üzerinde toplayan yeni Android telefon gerek kamerası gerek dev bataryası gerek yenileme hızı bakımından oldukça etkileyici bir özellik yelpazesi sunuyor.

OPPO Reno 15 Pro Özellikleri

Ekran Büyüklüğü: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Çözünürlük: 1272 x 2772 piksel

1272 x 2772 piksel Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Maksimum Parlaklık: 3600 nit

3600 nit Dokunmatik Örnekleme Hızı: 240 Hz

240 Hz İşlemci: Dimensity 8450 (4 nm)

Dimensity 8450 (4 nm) RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB (LPDDR5X)

12 GB ve 16 GB (LPDDR5X) Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB ve 1 TB (UFS 3.1)

256 GB, 512 GB ve 1 TB (UFS 3.1) İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Güvenlik: Ekran altı parmak izi sensörü

Ekran altı parmak izi sensörü Arka Kamera: 200 MP (f/1.8), 50 MP (f/2.0), 50 MP (f/2.8)

200 MP (f/1.8), 50 MP (f/2.0), 50 MP (f/2.8) Ön Kamera: 50 MP (f/2.0)

50 MP (f/2.0) Batarya Kapasitesi: 6500 mAh

6500 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 80W

80W Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

50W Dayanıklılık Sertifikaları: IP66, IP68 ve IP69

OPPO Reno 15 Pro, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip. OLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 3600 nit maksimum parlaklık, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Cihaz ayrıca ekran altı parmak izi sensörü ile beraber geliyor. Bu özellik, güvenlik ve kullanım kolaylığını arttırarak kullanıcı dostu bir deneyim elde etmenize imkân tanıyor.

Cihaz, 12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM seçenekleri ile beraber geliyor. Depolama tarafında ise kullanıcıları 256 Gb, 512 GB ve 1 TB UFS 3.1 seçenekleri karşılıyor. Telefon, IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip. Bu, cihazın belirli bir seviyeye kadar toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor.

Telefon,'da Dimensity 8450 işlemcisi bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplam sekiz adet çekirdek mevcut. Reno 14 Pro'da Dimensity 8350 işlemcisinin tercih edildiğini belirtelim.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile gelen Reno 15 Pro, 6500 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Bununla birlikte 80W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Yüksek batarya kapasitesi ile uzun bir kullanım süresi elde ederken hızlı şarj desteği sayesindeyse dev bataryayı oldukça kısa sürede şarj edebiliyorsunuz.

Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram açıklığına sahip periskop kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera bulunuyor.

OPPO Reno 15 Pro Fiyatı