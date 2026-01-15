Ucuz Telefonu Oyun Canavarına Dönüştürecek İşlemci Tanıtıldı

Bütçe dostu akıllı telefonlar için yeni işlemciler tanıtılmaya devam ediyor. Qualcomm'un en büyük rakiplerinden biri olan MediaTek, yeni bir işlemci tanıttı. Dimensity 8500 isimli orta segment işlemci, önceki nesillere kıyasla daha yüksek bir performans ve daha iyi bir verimlilik sunuyor. Böylece oyunlar sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor.

MediaTek Dimensity 8500 Özellikleri

Üretim süreci: 4 nm

4 nm CPU Çekirdekleri: 8 çekirdek (1 x 3.4GHz + 3 x 3.2GHz + 4 x 2.2GHz)

8 çekirdek (1 x 3.4GHz + 3 x 3.2GHz + 4 x 2.2GHz) GPU: Mali-G720 MC8 (%25 daha güçlü, %20 daha verimli, ray tracing desteği)

Mali-G720 MC8 (%25 daha güçlü, %20 daha verimli, ray tracing desteği) 5G modem: 5.17Gbps indirme hızı

5.17Gbps indirme hızı RAM: LPDDR5X, 9600Mbps hız, %12 daha fazla bant genişliği

LPDDR5X, 9600Mbps hız, %12 daha fazla bant genişliği Bağlantı: UltraSave 3.0+ ile düşük güç tüketimi, gelişmiş 5G özellikleri

UltraSave 3.0+ ile düşük güç tüketimi, gelişmiş 5G özellikleri Kamera: 4K HDR video

Orta segment telefonlar için geliştirilen MediaTek Dimensity 8500, bir adet 3.4GHz Cortex-A725, üç adet 3.2GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.2GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Çekirdeklerin farklı hızlarda çalışması sayesinde ihtiyaç durumuan göre uygun çekirdek devreye giriyor. Böylece daha düşük güç tüketimi sağlanıyor.

İşlemcinin 3.4GHz hıza kadar ulaşabilmesi sayesinde güçlü işlem gücü elde ediliyor. LPDDR5X bellek desteğine sahip olan Dimensity 8500, bu sayede 9600Mbps hızlara ulaşarak bir önceki nesle kıyasla yüzde 12 oranında daha fazla bant genişliği sunuyor. Grafik tarafında da önemli bir yükseltme mevcut.

4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide Mali-G720 MC8 GPU bulunuyor. Bu GPU, önceki nesle kıyasla yüzde 25 oranında daha yüksek performans sağlarken, aynı zamanda yüzde 20 oranıdna daha az güç tüketiyor. Ray Tracing (Işın İzleme) desteğiyle birlikte gelen Dimensity 8500, mobil oyunlarda yüksek performans ve stabil FPS değerleri sunabiliyor.

MediaTek'in yeni işlemcisi yapay zekâ tarafında da oldukça iddialı durumda. NPU 880'e sahip olan işlemci, gerçek zamanlı çeviri, görüntü üretimi gibi yapay zeka destekli özellikleri destekliyor. Ayrıca büyük dil modelleriyle uyumlu çalışabiliyor. Ayrıca geliştiriciler için Dimensity AI Development Kit desteği de mevcut.

Dimensity 8500, yansıma ve parlamayı kaldırma gibi gelişmiş yapay zekâ destekli görüntü işleme yeteneklerini destekliyor. 4K HDR video kaydı dahil olmak üzere gelişmiş kamera özellikleriyle de uyumlu olan işlemcide 5G modem yer alıyor. Bu modem, 5.17Gbps’ye kadar indirme hızlarını destekliyor. UltraSave 3.0+ teknolojisine sahip olan işlemci, ağ kullanımında güç tüketimini azaltarak pil ömrünü uzatıyor.