Xiaomi 17 ve 17 Ultra'nın Dudak Uçuklatan Fiyatı Ortaya Çıktı! Türkiye'de Kaç TL Olacak?

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonları Türkiye'ye geliyor. Bir süre önce Çin'de tanıtılan Xiaomi 17 modelleri, çok yakında Avrupa pazarında satışa çıkacak. Sızıntılara göre, Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra, 28 Şubat 2026 tarihinde global pazar için tanıtılacak. Şu ana kadar pek de sürpriz yok şirketin bu hamleyi yapması uzun zamandır bekleniyordu. Beklenmeyen ise her iki modelin de fiyatının sızması oldu. Biz de bu fiyatlar üzerinden Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra'nın muhtemel Türkiye fiyatını hesapladık.

Xiaomi 17 ve 17 Ultra'nın Avrupa Fiyatı Sızdırıldı

Ortaya çıkan bilgilere Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonlarının Avrupa fiyatlarını bir önceki modellerle aynı seviyede tutacak. Merak edenler için söz konusu modellerin Avrupa fiyatı şu şekilde olacak.

12 GB RAM + 256 GB depolama alanına sahip Xiaomi 17: 999 Euro ( 51 bin 800 TL )

( ) 12 GB RAM + 512 GB depolama alanına sahip Xiaomi 17: 1.099 Euro ( 56 bin 900 TL )

( ) 16 GB RAM + 512 GB depolama alanına sahip Xiaomi 17: 1.499 Euro ( 77 bin 698 TL )

( ) 16 GB RAM + 1 TB depolama alanına sahip Xiaomi 17: 1.699 Euro (88 bin 100 TL)

Xiaomi 17 ve 17 Ultra'nın Türkiye Fiyatı Kaç TL Olacak?

Elbette ki yukarudaki fiyatlara Türkiye'de satılan akıllı telefonlardan alınan vergiler eklendiğinde durum değişiyor. Söz konusu vergiler arasında yüzde 50 ÖTV, yüzde 20 KDV, yüzde 12 TRT bandrolü ve yüzde 1,2 Kültür Bakanlığı payı bulunuyor. Toplam vergi oranı yüzde 104'ün üzerinde.

12 GB RAM + 256 GB depolama alanına sahip Xiaomi 17: : 105.724 TL

12 GB RAM + 512 GB depolama alanına sahip Xiaomi 17: 116.307 TL

16 GB RAM + 512 GB depolama alanına sahip Xiaomi 17: 158.639 TL

16 GB RAM + 1 TB depolama alanına sahip Xiaomi 17: 179.805 TL

Xiaomi 17 serisi, 28 Şubat 2026 tarihinde düzenlenecek küresel bir etkinlikle tanıtılacak. Bu tarih, Barcelona'da 2-5 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Mobile World Congress 2026 fuarından hemen önceye denk geliyor. Xiaomi, yıllardır ürünlerini MWC öncesinde tanıtıyor.