Oppo Reno6 Türkiye'de Satışa Sunuldu: Özellikleri ve Fiyatı

Oppo Reno6 Türkiye'de satışa çıktı. Yeni Oppo modeli sahip olduğu teknik özellikler ve şık tasarım ile dikkat çekiyor. Peki, Oppo Reno6 özellikleri ve fiyatı nedir? Yeni model ile ilgili ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Oppo Reno6 Özellikleri ve Fiyatı Nedir?

Ekran: 6,4 inç, AMOLED, 90Hz

Çözünürlük: 2400 x 1080 piksel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G

RAM: 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB

Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 44 MP

Pil: 4310 mAh, 50W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, ColorOS 11.1

Ağırlık: 173 gram

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: KDV dahil 7.299 TL

6,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 2400 x 1080 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. AMOLED ekrana sahip olan telefonda 159.1 mm x 73.3 mm x 7.8 mm boyutlarında. SGS Göz Koruyucu Ekran sertifikasına sahip olan cihaz, Netflix HD ve Amazon Prime Video HD Sertifikasıyla birlikte geliyor.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 720G işlemcisinden alan Oppo Reno6, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Sahip olduğu şık tasarım ile dikkat çeken cihazda 256 GB'a kadar MicroSD kart desteği yer alıyor.

OPPO Reno6, kullanıcıların oyun deneyimini daha da ileri taşıyor. Hızlı Başlangıç, Oyun Odak Modu ve OPPO'nun geliştirdiği HyperBoost 4.0 teknolojisi gibi özelleştirilmiş oyun özelliklerinin tümü, mobil oyunlarda daha akıcı ve daha sürükleyici bir deneyim yaşatmak için bir arada sunuluyor.

Oppo'nun yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 64 MP çözünürlüğünde ana kamera, 8 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Cihazın ön tarafında 44 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

4310 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazda 50W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Parmak izi okuyucusu ekranın alt kısmına konumlandırılmış. USB Type-C 2.0 portunun tercih edildiği telefonda 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Yıldız siyahı ve buz mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelen Oppo Reno6 isimli akıllı telefon modelinin tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 7.299 TL TL olarak belirlendi.

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